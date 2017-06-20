'Yalancı' bayram indirimlerine dikkat

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, tüketicileri, Ramazan Bayramı öncesinde ''bayram kampanyası'' adı altına yapılan ''yalancı'' indirimlere dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, ramazan ve bayram kampanyası adı altında tüketicilerin cazipmiş gibi harcamaya ve borçlanmaya teşvik edildiğini savundu.



Tüketicileri bu tarz kampanya ve kredilere karşı uyarmanın görevi olduğunu belirten Şahin, ''Bayram denilince aklımıza ilk olarak sadece harcama geliyor, para geliyor, kredi kartı geliyor, kredi geliyor. Bayram yaklaştıkça da bizim de nedense harcamalarımız bir fazla artıyor.'' dedi.



Bayram öncesinde her yerde büyük indirim reklamı yapıldığını vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:



''Günümüzde ihtiyaçlarımızı bizim değil de reklamların belirlemesine fırsat vermeyelim. Ama ne yazık ki reklamlar bizi oldukça fazla yönlendiriyor. Bu tarz reklamlara dikkat etmemiz gerekiyor. Cazip indirimler diye borç altına girmeyelim. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Bayram öncesinde kampanyalarda artış oluyor. Bu kampanyalarda 'bayramda büyük indirim' diye insanlara sunuluyor. Aslında bu kampanyaları yıl boyunca yapılan kampanyalar. Bayramda bize en iyi yaptıkları işi yapıp 'yalancı indirimler' gösteriyorlar. Tüketicilerimiz de 'büyük indirim' diye hemen kanıyor. Aslında indirim falan yok. Tüketiciler bu konuda dikkatli olsun. Hem kanmayalım hem de cebimizi zarara uğratmayalım.''



Mahmut Şahin, cep telefonlarına gelen "bayram kredileri" mesajlarının tüketiciyi bıktırdığını anlatarak, şunları kaydetti:



''Tüketici burada da yönlendiriliyor. İndirim ve taksit seçenekleri karşımıza burada da çıkıyor. Tüketicilerimiz bazı imkanlardan geri kalmamak uğruna bu tekliflere kapılmakta ve kendisini ödeyemeyeceği ya da birkaç senesini ipotek altına aldıracağı bir borcun içinde bulmaktadır. Bu tarz toplu mesajlar sadece isteyenlere gönderilir. Ama nasıl oluyorsa tüketicilerin çoğuna bu mesaj gönderiliyor. Tüketicilerimiz bu mesajlara da dikkat etmeli ve kanmamalı.''