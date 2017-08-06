Yaklaşık 150 bin meyve fidanı toprakla buluştu

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca ülke genelinde koruma altında bulunan alanlarda yaklaşık 150 bin meyve toprakla buluştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce korunan alanlara meyve fidanı dikim çalışmaları kapsamında bu yıl kiraz, kayısı, muşmula, alıç, Trabzon hurması, hünnap, badem, ceviz, karayemiş, incir, kestane, elma, armut gibi meyvelerden oluşan 140 bin 860 fidan dikildi.

Bu alanlarda ayrıca 9 bin meyve tohumu ekimi yapılırken 80 ağaç da aşılandı. Böylece yaklaşık 150 bin fidan, korunan alanlarda toprakla buluşmuş oldu.

Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Bu meyve fidanlarını toprakla buluştururken özellikle yöreye uygun türlerin olmasına dikkat ettik. Ayrıca milli park, tabiat parkı, yaban hayatı geliştirme sahası gibi halkımızın yoğun olarak kullandığı korunan alanlarımızda bu fidanlar toprakla buluştu." ifadelerini kullandı.

Huzurlu bir ortamda tabiatla iç içe olmak isteyen halkımızın korunan alanları ziyaret ettiğinin altını çizen Eroğlu, "Özellikle yaz aylarında bulunduğumuz şu günlerde bu alanlarımıza ziyaretler arttı. Ben de verdiğim talimatla bu alanların vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacak şekilde düzenlenmesini istedim. Ayrıca temizlik hususlarına özellikle dikkat edilmesini belirttim." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Eroğlu, vatandaşların stresten uzak bu alanlarda dikilen fidanlar sayesinde aynı zamanda çocuklarıyla birlikte tabiatla iç içe, dalından taze meyve yeme zevkini de yaşayabileceğini belirtti.