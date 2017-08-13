Yaklaşık 10 milyon konutun deprem sigortası yok

Türkiye'de yaklaşık 10 milyon konutun deprem sigortası bulunmuyor.

Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de 17 milyon 661 bin 690 konutun sadece yüzde 45,50'si Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bulunuyor. Marmara yüzde 55,50 ile en fazla sigorta yaptıran bölge olarak öne çıkarken, Güneydoğu Anadolu yüzde 32,40 ile sigortaya en az ilgi gösteren bölge oldu. Sigortalılık oranının en düşük olduğu illerin arasında ise Şırnak, Hakkari ve Siirt gibi birinci derece deprem bölgelerinde olan iller bulunuyor.