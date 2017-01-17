Yakalanan 3 kadının sırrı ortaya çıktı

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da 39 kişiyi katleden terörist Esenyurt'ta Ebu Muhammed kod adlı DEAŞ'lı teröristin evinde yakalandı.

Saldırganla birlikte 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, Ortaköy saldırganının Esenyurt'ta bir adreste saklandığını belirledi. Gece kulübüne düzenlenen saldırının faili olduğu iddiasıyla aranan Abdülgadir Masharipov güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.



1 DEAŞ'LI 3 KADIN



Masharipov'un yakalandığı evin Ebu Muhammed kod adlı ve DEAŞ üyesi olan başka bir teröristin olduğu belirtildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kadının ilk ifadelerine ve Emniyetin tespitlerine göre Mısır, Senegal ve Somali uyruklu oldukları öğrenildi. Kadınların DEAŞ'a katılmak geldikleri ve hücre evine çevrilen Esenyurt'taki dairede bir süredir kaldıkları belirtildi.



Ayrıca 3 kadının bu eve alınmasının arka planında uyruklarının Reina operasyonu kapsamında dikkat çekmeyecek olmasi yatıyor.



OLAY GÜNÜNDEN İTİBAREN AYNI EVDE SAKLANIYORLARDI



Masharipov'un olayın gerçekleştiği ilk günden bu yana aynı evde saklandığı bildirildi.



Öte yandan örgütün diğer hücrelerine yönelik de eş zamanlı operasyonların sürdüğü öğrenildi.