Yakalanacağını anlayan teröristler araçtaki bombayı patlattı

Ağrı'da bölücü terör örgütü PKK üyelerince saldırıda kullanılacak bomba yüklü araç, güvenlik güçlerince takibe alınması üzerine teröristlerce patlatıldı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırıda bulunulacağı istihbaratı alındı.



İstihbarat üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, bomba yüklü aracı takibe aldı.



Bunun üzerine teröristler ilçe merkezine ulaşamadan araçtaki bombayı patlattı.



AĞRI VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Ağrı Dağı'nda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının bombalı araç eylemi arayışı içinde olduklarının tespit edildiği bildirildi.



Teröristlerin gasbettikleri araçla bombalı eylem yapmayı planladığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Örgüt mensuplarının sivil şahıslardan bir araç gasbettiği ve Ağrı Dağı Halaç bölgesine gittiklerinin tespit edilmesi üzerine havadan aracın takibi yapılmıştır. Aracın bölücü terör örgütü mensuplarınca bombalı araç olarak düzenlendiği belirlenmiştir. Şüpheli araca açılan ateş sonucunda 3 bölücü terör örgütü mensubu kaçmaya çalışırken uzaktan kumandayla bombalı aracı imha etmişlerdir."



Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı kaydedilerek, "Patlama neticesinde herhangi bir zayiat meydana gelmemiş olup, bölücü terör örgütü mensuplarının planladıkları bombalı eylem başarısızlığa uğratılarak, ilçe merkezinde yaşanacak vahim sonucun önüne geçilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.



Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.



