Yahudiler bu iki Arap lideri desteklesin ortak düşman: İran

ABD’nin en büyük Yahudi örgütü AIPAC’ın yıllık konferansı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve BAE’ye destek şovuna döndü.

Yahudi yetkililer yere göğe sığdıramadıkları Selman ve BAE liderlerini “hoşgörü” timsali ve terörle mücadele ortağı olarak ilan etti.

ABD’nin en büyük Yahudi lobi örgütü AIPAC’ın yıllık konferansı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE’nin karanlık liderlerine destek şovuna döndü.

Toplantıda konuşan “Büyük Amerikan Yahudi Organizasyonları Başkanları Konferansı” Başkanı Stephen Greenberg, İsrail destekçisi Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi’ne (AIPAC), Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin liderliğini destekleme çağrısında bulundu.

4 Mart’ta AIPAC’in yıllık konferansı açılışında konuşan Greenberg, BAE ve Ürdün’ü ziyaret ettiğini, BAE liderlerinin “hoşgörüsü” ve “terörle mücadeleye bağlılığı”ndan cesaret aldığını belirtti. Greenberg, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin aynı yönde desteklenmesini talep etti.

İRAN ORTAK DÜŞMAN

Greenberg ayrıca, Muhammed bin Selman’ın Suudi Arabistan’ı değiştirme çabalarına da destek verilmesi çağrısı yaptı. Greenberg, “Gerçek değişim cesaretlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.

İsrail Eğitim ve Diaspora İlişkileri Bakanı Naftali Bennett, İran’ı, saldırılması gereken bir ahtapotun başı olarak nitelendirdi. Bennett, “Suudi Arabistan’ın nükleer güç olmasına engel olmalıyız” ifadelerini de kullandı.

Konferansta konuşan eski İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon, Al Jazeera’ye yaptığı açıklamada, Suudi liderlerle iyi ilişkileri olduğunu söyledi. Ayalon, “İran bizim ortak düşmanımız” dedi.

SİLAHSIZ GETTO DEVLET

İsrail İşçi Partisi lideri Avi Gabbay, etnik temizlik çağrısı yaparak İsrail’in, Filistin’in işgal altındaki toprakları Batı Şeria ve Gazze’de askerden arındırılmış bir Filistin devleti kurarak kendisini Filistinlilerden ayırmasını istedi.

Siyonizmin bölgesel hedefini hatırlatan Gabbay, “Biz Ortadoğu’nun yalnızca bir parçası değiliz. Biz Ortadoğu’yu yönetmek istiyoruz” dedi.

TUTUKLU AİLELERİ HEDEFTE

AIPAC’in bu yıl öne çıkan lobi faaliyetini bir kez daha dile getiren Gabbay, Filistin Yönetiminin, Filistinli tutuklular ve İsrail işgaline karşı aktivist hareketlerinden dolayı tutuklanan kişilerin ailelerine maddi yardıma son vermesi gerektiğini söyledi. Filistin Merkez İstatik Bürosu’nun kayıtlarına göre, İsrail hapishanelerinde 6 binden fazla Filistinli mahkum bulunuyor.

Tillerson’a karakter suikasti

ABD Başkanı Donald Trump’ın en önemli bağışçılarından olan ve BAE ile çok yakın bağlantılara sahip ABD'li iş adamı Elliott Broidy’nin, Katar konusunda farklı düşünen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın kovulması için lobi yaptığı iddia edildi.

İngiliz BBC kanalının ele geçirdiği e-postalarda yer alan yazışmalara göre, BAE bağlantılı iş adamının Beyaz Saray’da Tillerson aleyhinde lobi faaliyetleri bulunuyor.

Söz konusu yazışmalardan birinde, 2017 yılının ekim ayında Broidy’nin Trump ile yaptığı görüşmede Tillerson’ın kovulması konusunda ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Diğer bir e-postada ise Broidy’nin Tillerson’dan “zayıf”, “jöle kulesi” ve “iyice fırçalanması gerek” ifadeleriyle bahsettiği bildirildi.

Kaynak: yenişafak