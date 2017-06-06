Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin araçlarına zarar verdi

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere ait araçların üzerine Arap düşmanlığı içeren yazılar yazarak lastiklerini patlattığı bildirildi.

İsrail Polis Sözcüsü Luba Samri, yaptığı yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'te Fransız Tepesi olarak bilinen bölgede bazı otomobillerin lastiklerini patlatarak araçlara zarar verdiğini belirtti.



Samri ayrıca, yerleşimcilerin, araçların üzerine "Araplara ölüm" gibi ırkçı ve düşmanlık içeren yazılar yazdığını aktardı.



Açıklamada, araçların bölgede yaşayan Arap ailelere ait olduğu ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.