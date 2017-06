Yahoo'nun satışı tamamladı: Adı değişiyor

ABD'li internet hizmetleri şirketi Yahoo'nun, iletişim devi Verizon'a satışının tamamlandığı duyuruldu. Cuma gününden itibaren Yahoo'nun yeni isminin "Altaba Inc." olacağı bilgisi verildi.

ABD'li internet hizmetleri şirketi Yahoo'nun, iletişim devi Verizon'a satışının tamamlandığı duyuruldu.



Yahoo'dan yapılan açıklamada, şirketin Verizon'a 4,48 milyar dolara satılmasının tamamlandığı bildirildi.



Satış anlaşmasının ardından Yahoo'nun elinde kalan varlıkları arasında Çinli e-ticaret devi Alibaba Group'taki yüzde 15 ve Yahoo Japonya'daki yüzde 36'lık hisseler ile nakit stoklar ve çekirdek olmayan patentler gösterildi.



Cuma gününden itibaren Yahoo'nun yeni isminin "Altaba Inc." olacağı bilgisine yer verilirken, şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanlığına başvuruda bulunarak pazartesi gününden itibaren New York borsasında "Altaba Inc." adı altında işlem görmeye başlamasının planlandığı ifade edildi.



Ayrıca, anlaşma kapsamında, Temmuz 2012'den beri Yahoo Üst Yöneticisi (CEO) görevini sürdüren Marissa Mayer'in 23 milyon dolar ikramiye alarak emekliliğe ayrılacağı bildirildi.



Verizon'dan yapılan açıklamada ise, Yahoo'nun arama motoru, finans ve spor haberleri, Tumblr ve e-posta hizmetlerinin daha önce satın aldığı America Online (AOL) ile birleştirerek "Oath" isimli yeni bir birim oluşturacağı belirtildi.



Açıklamada, AOL'un daha önce CEO'luk görevini yürüten Tim Armstrong'un Oath'un CEO'su olacağı kaydedildi.



Uzmanlar, anlaşmanın ardından, Yahoo'nun 600 milyonu mobil olmak üzere dünya genelindeki 1 milyardan fazla kullanıcısının Verizon'a geçeceğine dikkati çekerek, internet hizmetleri piyasasında Verizon'ın payının artacağını vurguluyor.