"Yağlı güreşteki kaliteyi yükseltmeliyiz"

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Edip Uğur, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Edip Uğur, "Ata sporumuzu dünya standartlarına yükseltme noktasında ihtiyaç ve sorunları saptayarak güreşe dair kaliteyi yükseltmeyi, standartları belirlemeyi ve altyapıyı desteklemeyi amaçlıyoruz." dedi.



Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılacak pehlivanlar için belli standartlar getirilmesi gerektiğini belirterek, yağlı güreşin gelişimine katkı sunacak projeler hazırlamaya başladıklarını ifade etti.



Ata sporu yağlı güreşe hak ettiği kaliteyi kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Uğur, "İstiyoruz ki sporumuz ve kültürel mirasımız yağlı güreşi, ulusal ve uluslar arası düzeyde yaşatmak ve geliştirmek için çalışan güçlü ve saygın bir yapı oluşturalım. Ata sporumuzu dünya standartlarına yükseltme noktasında ihtiyaç ve sorunları saptayarak güreşe dair kaliteyi yükseltmeyi, standartları belirlemeyi ve altyapıyı desteklemeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.



Uğur, yağlı güreşin olimpiyatı sayılan Kırkpınar’da güreşen pehlivan sayısının fazla olduğunu da belirtti.



Seyir zevki yüksek güreşler için bazı standartların şart olduğunu ifade eden Uğur, şunları kaydetti:



"Kırkpınar'a katılım gelişi güzel olmasın. Belli standartlar getirelim. Zembilini eline alan 'ben geldim, güreşiyorum' demesin. Belli standartta olması lazım. Nasıl futbol, basketbol, voleybol gibi sporlarda kurallar varsa güreşte de böyle olmalı. Bu kuralları da koymamız lazım. İşte biz birlik olarak bunu gerçekleştirmek için belediye başkanı arkadaşlarımızla çaba sarf ediyoruz. Gerekli kurallar konacak ve herkes buna uyacak. Biz istiyoruz ki seyirciler kaliteli güreş izlesin."



Yağlı güreşe yoğun ilgi olduğunu da dile getiren Uğur, "Görüyoruz ki futbol maçlarında seyirci yok. Ama bir yağlı güreş olduğunda on binlerce insan güreşe koşuyor. Demek bir talep ve sevgi var. İşte biz bunu kaliteli hale getirmeliyiz. Birliğimizin kuruluş amacı bu." ifadelerini kullandı.