Yabancıya konut satışı 4 yılda yüzde 49 arttı

Türkiye'de yabancılara satılan konut sayısı geçen yıl 2013'e göre yüzde 49 artarak 12 bin 181'den 18 bin 189'a çıktı. Son 4 yılda yabancılara toplam 72 bin 159 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yabancıların Türkiye'deki konutlara yönelik ilgisi devam etti.



Buna göre, 2013'te yabancıya satılan toplam konut sayısı 12 bin 181 iken, bu rakam yüzde 55,6 artışla 2014'te 18 bin 959'a yükseldi. Söz konusu sayı, 2015'te 2014'e göre yüzde 20,4 artarak 22 bin 830'a ulaştı. Yabancıların satın aldığı konut sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20,3 azalarak 18 bin 189'a geriledi.



Son 4 yılda ise yabancılara yönelik konut satışı yüzde 49 artış gösterdi. Söz konusu dönemde yabancılara yönelik toplam konut satışı 72 bin 159 olarak kayıtlara geçti.



Söz konusu dönemde Antalya 22 bin 514 konut ile yabancıların en çok tercih ettiği il olurken bunu 21 bin 331 ile İstanbul izledi. Yabancılara satılan konutların yarısından fazlası bu iki ilde yer aldı. Bu illerde yabancılar toplam 43 bin 845 konut edindi.



Aynı dönemde yabancıların konut aldığı diğer iller 4 bin 148 konutla Bursa, 3 bin 296 konutla Yalova, 3 bin 326 konutla Ankara takip etti.