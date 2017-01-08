Yabancı yatırım için en uygun Afrika şehri Cape Town

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town, dünyada dış yatırımlar için en uygun kentler sıralamasında Afrika'dan listeye giren tek şehir oldu.

Financial Times'ın Doğrudan Yabancı Yatırım (fDi) ile ilgili biriminin düzenlediği Geleceğin Küresel Kentleri sıralamasında, dış yatırımlar dalında Afrika'dan sadece Cape Town kenti 21. sırada kendine yer buldu.



Cape Town Belediye Başkan Yardımcısı Alderman Ian Neilson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sonuç bizi çok onurlandırdı. Ekonomi ve kalkınma alanında yaptığımız çalışmaları taçlandırdı. Cape Town, Afrika ve bölge için uluslararası yatırım noktası olduğunu kanıtlamıştır." ifadesini kullandı.



Neilson, 2006'dan bu yana özellikle Cape Town'a yatırımcı çekmek için uluslararası birçok proje yaptıklarını anımsatarak "Cape Town'a dış yatırımcı gelmesi için ciddi uğraş verdik ve mesai harcadık." dedi.



Güney Afrika'da bürokrasinin yavaş olduğuna dikkati çeken Neilson, özellikle bürokratik ağırlıkların azaltılması ile yatırımcıya kolaylık sağladıklarını ve Güney Afrika'nın büyümesine katkıda bulunduklarını belirtti.



3,5 milyon nüfuslu Cape Town'da binden fazla Türk yaşıyor.