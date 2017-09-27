Yabancı şirketlerin IKBY'ye uçuşlarının askıya alınması istendi

Irak Sivil Havacılık Kurumu, yabancı şirketlerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne uçuşlarını cuma gününden itibaren askıya almasını istedi.

Irak Sivil Havacılık Kurumu, yabancı şirketlerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yönelik uçuşlarını cuma gününden itibaren askıya almasını istedi.



Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, yabancı şirketlerin Erbil ve Süleymaniye Havalimanları'na yönelik tüm uçuşlarını cuma gününden itibaren askıya alması talep edildi.



Başbakan Haydar el-İbadi, dün düzenlediği basın toplantısında, IKBY'nin elinde bulundurduğu sınır ve havalimanlarının kontrollerini 3 gün içerisinde Bağdat'a teslim etmemesi halinde IKBY'ye çift yönlü tüm uluslararası uçuşları durduracaklarını söylemişti.



IKBY Ulaştırma Bakanı Mevlüd Bavemurad, Bağdat hükümetinin bölgedeki havalimanlarının kendilerine teslim edilmesi talebini kabul etmediklerini belirterek, aksi durumda birçok vatandaşın bundan olumsuz etkileneceğini belirtmişti.



