Yabancı plakalı taşıtların geçiş ücretleri

Yabancı plakalı taşıtların, sahte veya geçersiz ülke kaşeli geçiş belgesiyle yaptığı taşımalarda taşıt veya katarı başına 3 bin avro ya da karşılığı Türk lirası geçiş ücreti alınacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının "Geçi̇ci̇ ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçi̇ş Ücretleri̇ne İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, uygun olmayan geçiş belgesiyle yapılan üçüncü ülke eşya veya yük taşımalarında, "geçerli bir üçüncü ülke geçiş belgesi ibraz edilememesi halinde" birim taşıt veya katarı için 3 bin avro ya da karşılığı Türk lirası geçiş ücreti alınacak ve bu taşıtların ülkeye giriş çıkışlarına izin verilecek.



Sahte geçiş belgesi veya geçersiz ülke kaşeli geçiş belgesiyle yapılan taşımalarda birim taşıt veya katarı için de aynı ücret ve uygulama geçerli olacak.



Yabancı plakalı taşıtın kendisi insani yardım malzemesi niteliğine sahip ise söz konusu araç için tebliğin ilgili maddelerinde belirtilen geçiş ücretleri alınmayacak.



Söz konusu tebliğdeki anlaşmalı ülkelerin bir birim taşıt veya katarından alınan geçiş ücreti, yabancı ülkelerle mütekabiliyet esasına veya varılacak mutabakata göre farklı uygulanabilecek.