Yabancı futbolcuya sınırlama getirildi

Çin'de futbol kulüplerinin rasyonel olmayan ödemeler yapmasının önüne geçmek için yabancı oyuncu kotası 3'e düşürüldü.

Çin Futbol Federasyonu, yabancı oyunculara sınırlama getirildiğini açıkladı.



Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin Futbolu Kalkınma Reform Planı kapsamında ülke futbolunun gelişmesi, Çinli futbolcuların yetişmesi, profesyonel ligde sağlıklı ve istikrarlı gelişmeyi sürdürmek için değişikliğe gidildiği belirtildi.



Düzenleme çerçevesinde, 3+1 uygulamasının (3 yabancı ve 1 Asyalı) yerine, ilk 11’de sadece 3 yabancı futbolcu forma giyebilecek. Kulüplerin 18 kişilik mevcut maç kadrosunda ise en fazla 5 yabancı oyuncu bulunabilecek. Ayrıca 5 futbolcudan birinin Asya Futbol Konfederasyonu üyesi ülke vatandaşlarından olma mecburiyeti kaldırıldı.



Çin futbol takımlarının yerli ve yabancı futbolcu transferinde rasyonel olmayan yatırımlar ve ödemeler yapması nedeniyle söz konusu reform planının harekete geçirildiği vurgulandı.