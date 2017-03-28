Y ve Z kuşağının duyğusal bağı yok

Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Koçak, "Eskiden otomobil sahibi olmak önemli bir statü sembolüydü. Artık, Y ve Z jenerasyonu olarak bilinen genç nesilde bu değer çok fazla ön planda değil." dedi.

Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, bir program kapsamında geldiği Bursa'da, yaptığı açıklamada, 2016 yılında dünya genelinde 96 milyon aracın üretildiğini söyledi.



Dünya otomotiv sektörünün ulaştığı noktayı iyi görmediklerini dile getiren Koçak, ihtiyacın üzerinde otomobil üretmek üzere yatırım yapıldığını ve piyasaya fazla arz olduğunu anlattı.



Karlılıkların azaldığını, otomobillerin hepsinin birbirine benzediği ortamda karlı bir işletme yürütmenin mümkün olmadığını vurgulayan Koçak, "Türkiye'de eğer otomotiv sanayi hamlesi yapacaksak ve buna yönelik strateji geliştireceksek biraz daha farklı kanallara gitmeliyiz." dedi.



"OTOMOBİLİN DUYGUSAL YÖNÜ YOK"



Koçak, şehirlerde otomobil sahibi olmanın başlı başına bir yük ve hayatı zorlaştıran bir durum haline gelmeye başladığının da altını çizdi.



İnsanların sadece ihtiyacı olduğunda otomobil kullanmak istediğine dikkati çeken Koçak, şunları kaydetti:



"ABD ve Avrupa'da bugün saatlik araç kiralama trendi hızla artıyor. Türkiye'de de bu başladı. Önümüzdeki dönemde hızlanarak bu konuda gelişeceğiz. Eskiden otomobil sahibi olmak önemli bir statü sembolüydü. Artık, Y ve Z jenerasyonu olarak bilinen genç nesilde bu değer çok fazla ön planda değil. Otomobil ulaşım aracı olarak görülüyor. Duygusal bir yönü yok otomobillerin. Dünyada otomobil kiralama endüstrisinin önü açık. Bugün Türkiye'de toplam araç satışlarının yüzde 20'sini kiralama sektörü almakta. Bu kısa vadede Avrupa seviyesi olan yüzde 50'lere doğru hızla ilerleyecektir. İkinci el otomobil pazarı da çok derin. Bu konuya yapılacak hiçbir yatırımdan kimsenin karsız çıkma ihtimali yok."



