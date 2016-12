"Wonder Woman"ın BM görevi kısa sürdü

BM'nin cinsiyet eşitliği ve kadın haklarından sorumlu iyi niyet elçisi çizgi film karakteri "Wonder Woman"ın görevi iki ay bile sürmeden son buldu.

Birleşmiş Milletler (BM), cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ile kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin sağlanmasından sorumlu iyi niyet elçisi çizgi film karakteri "Wonder Woman"ın görevine son verdi.



BM'yi kadın haklarını savunacak ve cinsiyet eşitliğini teşvik edecek iyi niyet elçiliği görevine gerçek bir kadın yerine çizgi film karakteri seçmekle eleştiren ve bu karara karşı çıkarak imza kampanyası başlatanların sayısı 45 bine ulaştı.



İmza kampanyasının ardından "Wonder Woman"ın görevi iki ay bile sürmeden son buldu.



BM, "genç kitlelere ulaşmak için" 21 Ekim'de çizgi roman karakteri "Wonder Woman"ı iyi niyet elçisi olarak atamıştı. Bu karar büyük tepki toplamış ve kadın hakları savunucuları arasında hayal kırıklığına neden olmuştu.

Kaynak: AA