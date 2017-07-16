Wimbledon'da şampiyon Federer

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Hırvat Marin Cilic'i 3-0 yenen İsviçreli Roger Federer, şampiyon oldu.

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Marin Cilic'i 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) yenen Roger Federer, Wimbledon'daki 8'inci, kariyerindeki 19'uncu grand slam şampiyonluğuna ulaştı.



İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın tek erkekler finali, Wimbledon'daki ilk şampiyonluk maçına çıkan Hırvat Marin Cilic ile bu organizasyonu 7 kez kazanan İsviçreli Roger Federer'i karşı karşıya getirdi.



7 numaralı seribaşı Cilic, kariyerinin 2'nci, 3 numaralı seribaşı Federer ise 29'uncu grand slam finaline çıktı. Federer, Cilic'in ilk servislerini yüzde 49 oranında oyuna sokabildiği ilk seti 6-3 kazandı.



İkinci sete de hızlı başlayan Federer, 3-0 öne geçti. Mola sırasında duygularını kontrol edemeyen Cilic, gözyaşlarına hakim olamadı. Seyircilerin alkışlarla destek verdiği Hırvat tenisçi, mola dönüşü durumu 3-1'e getirdi. Fakat Federer, üst üste 3 oyun daha alarak setlerde durumu 2-0 yaptı.



Cilic, tıbbi yardım aldıktan sonra başladığı 3. setteki ilk 3 servis oyununa tutunmayı başardı. Ancak Federer, rakibinin 7. oyunda yaptığı basit hataları iyi değerlendirdi ve servis kırarak 4-3 öne geçti. Bu noktadan sonra kontrolü ele alan Federer, seti 6-4, 1 saat 41 dakika süren maçı da 3-0 kazandı.



35 yaşındaki Federer, 1976'da set kaybetmeden Wimbledon şampiyonu olan Björn Borg'dan sonra açık dönemde bunu başaran 2'nci erkek tenisçi olarak kayıtlara geçti.



Şampiyonluk sonrası dünya sıralamasında 3'üncülüğe yükselen Federer, 2,2 milyon sterlin para ödülünün de sahibi oldu.



WİMBLEDON'IN KRALI FEDERER



Sakatlıktan döndükten sonra Avustralya Açık, Indian Wells Masters ve Miami Masters'ı kazanarak 2017'ye muhteşem bir giriş yapan 35 yaşındaki Federer, buradaki 8. şampiyonluğunu kazanıp William Renshaw ve Pete Sampras ile paylaştığı rekoru, tek başına ele geçirdi.



Wimbledon Tenis Turnuvası'nı en fazla kazanan erkek tenisçiler şunlar:



1. Roger Federer (İsviçre) - 8



2. *William Renshaw (Büyük Britanya) - 7



Pete Sampras (ABD) - 7



4. *Lawrence Doherty (Büyük Britanya) - 5



Björn Borg (İsveç) - 5



REKORU 19 ŞAMPİYONLUĞA ÇIKARDI



İsviçreli tenisçi, 2012'den bu yana Wimbledon'daki ilk, kariyerindeki 93'üncü tekler şampiyonluğunu kazandı.



Tarihin teklerde en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçisi Federer, rekorunu 19 şampiyonluğa çıkardı.



Tarihte 10 ve daha fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçiler şöyle sıralandı:



1. Roger Federer (İsviçre) - 19



2. Rafael Nadal (İspanya) - 15



3. Pete Sampras (ABD) - 14



4. Roy Emerson (Avustralya) - 12



Novak Djokovic (Sırbistan) - 12



6. Rod Laver (Avustralya) - 11



Björn Borg (İsveç) - 11



8. Bill Tilden (ABD) - 10



Not: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.



