Wikileaks CIA'nın 'hedef şaşırttığını' iddia etti

Wikileaks, CIA'nın siber operasyonlarında kullandığı kötü amaçlı yazılımları başka ülke ve örgütlere ait gibi gösterdiğini ileri sürdü.

Wikileaks, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) siber operasyonlarında kullandığı kötü amaçlı yazılımların kaynağını başka ülkeler ve örgütler gibi göstermeye yarayan araçla ilgili belgeleri yayımladı.



Wikileaks bugün yayımladığı belgelerde, CIA’nın "Marble" adlı yazılımıyla ilgili ayrıntılara yer verdi.



Wikileaks'ten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yazılımın, CIA’nın siber saldırılarda kullandığı diğer kötü amaçlı yazılımların kaynak kodlarını “karartmak” suretiyle, saldırıların izinin ABD istihbarat kurumuna kadar sürülmesini önlediği iddia edildi.



Açıklamada CIA’nın "karartılmış" kaynak kodlarına Çince, Rusça, Farsça ve Arapça gibi dillerde metinler de yerleştirmek suretiyle, kötü amaçlı yazılımları inceleyen virüs ve güvenlik uzmanlarını yanılttığı ve bu yazılımların bu dilleri kullanan ülkeler veya örgütlere ait gibi gösterdiği ileri sürüldü.



CIA’nın "Marble" yazılımını 2016 boyunca kullandığını belirten Wikileaks, istihbarat kurumunun bu araçla kendi imzasını sildiği, kötü amaçlı yazılımları el altından yasa dışı örgütlere kullandırttığı kaydedildi.