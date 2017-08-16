WhatsApp 'para transfer' özelliğini devreye sokuyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer de hayatı kolaylaştıracak muhteşem bir güncellemeyle karşımıza çıkıyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer de hayatı kolaylaştıracak muhteşem bir güncellemeyle karşımıza çıkıyor.



Geçtiğimiz günlerde fotoğraf filtreleri özelliği için düğmeye basan firmanın hedefinde bu sefer para transferi var.



WhatsApp, önümüzdeki süreçte kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan sağlayan özelliğini kullanıma sunabilir. Zira WhatsApp söz konusu özelliği test etmeye başlamış durumda.



Bu özelliği ile kullanıcıların bu platform üzerinden arkadaşlarına para transferi yapmalarına olanak sağlanacağı belirtiliyor.