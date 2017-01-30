WhatsApp mesajıyla hayalindeki akülü araca kavuştu

Engelli Sabır Ekik, KHK kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesine gönderdiği WhatsApp mesajıyla talep ettiği akülü aracın sahibi oldu.

Doğuştan yürüme engelli 21 yaşındaki Sabır Ekik, kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesine gönderdiği WhatsApp mesajı sayesinde hayalindeki akülü araca kavuştu.



Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'ın talimatıyla kurulan ve vatandaşın taleplerini ilettiği 0535 016 0544 numaralı WhatsApp iletişim hattına ulaşan Ekik'e, Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yürüttüğü "Engelleri Kaldıralım Projesi" kapsamında akülü araç hediye edildi.



Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Yener Tanık, yaptığı açıklamada, vatandaşın taleplerini daha kısa sürede yerine getirebilmek amacıyla bir süre önce "WhatsApp iletişim hattını" hizmete sunduklarını söyledi.







"HER TÜRLÜ SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALARI DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"



Vatandaşın her türlü belediyecilik hizmetiyle ilgili taleplerini bu hat üzerinden kendilerine ulaştırdığını belirten Tanık, şöyle konuştu:



"Bu iletişim hattı üzerinden bazen de duygusal anlar yaşamaktayız. Sabır kardeşimiz bize WhatsApp iletişim hattımızdan ulaşıp bir akülü araca ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Arkadaşlarımız da bu talebi, yakın bir ilişkide olduğumuz okulumuza iletti. Okulumuz aracılığıyla hayırsever bir vatandaşımız tarafından hibe edilen bu akülü aracı, bize ulaşan Sabır kardeşimize ulaştırdık."



Belediyenin halkın yardımından ziyade duyarlılığına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Tanık, "Yaşanabilir bir memleketi oluşturabilmemiz için sadece yol, kaldırım ve su gibi hizmetleri değil, her türlü sosyal ve kültürel çalışmaları da gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



"SAĞ OLSUNLAR, SAHİP ÇIKTILAR"



Sabır Ekik, doğuştan yürüme engelli olduğunu ve gelir düzenin düşüklüğü nedeniyle yıllardır ihtiyaç duyduğu akülü sandalyeye sahip olamadığını belirtti.



İnternette belediyenin yeni kurduğu WhatsApp iletişim hattını gördüğünü ve akülü sandalye talebini bu numaraya ilettiğini belirten Ekik, "Akülü araç hayalime bir mesajla ulaşmam beni çok mutlu etti. Sağ olsunlar, sahip çıktılar. Emeği geçen belediye ve okul yetkililerinden Allah razı olsun." dedi.