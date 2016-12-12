Wembley Stadı'nın ünlü kemeri Türkiye için kırmızı oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nın üzerindeki ünlü çelik kemer, İstanbul'da düzenlenen hain terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına kırmızı renge büründü.

İngiltere Futbol Federasyonu'nun resmi Twitter hesabından İstanbul'daki saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Dün Türkiye'deki Beşiktaş stadyumunun dışında yaşanan saldırının ardından Wembley'in kemeri bu gece, saygımızı ve acıları paylaştığımızı belirtmek üzere kırmızı." denildi.



Toplam 90 bin kişilik kapasiteye sahip Wembley Stadı, üzerindeki 134 metre yüksekliğindeki çelik kemerle Londra'nın silüetine katkıda bulunuyor.

Kaynak: AA