Washington'da "Geleneksel Türk Festivali"

Geleneksel Türk Mirası Ayı etkinlikleri kapsamında bu yıl 15'incisi düzenlenen Geleneksel Washington Türk Festivali'nde katılan Türkler ve Amerikalılar, Türk kültürünün farklı unsurlarını bir arada görme imkanı buldu.

Geleneksel Türk Mirası Ayı etkinlikleri kapsamında bu yıl 15'incisi düzenlenen Washington Türk Festivali'nde, Türk kültürünü yansıtan pek çok kültürel öğe katılımcıların ilgisine sunuldu.



Başkent Washington ve civarında yaşayan çok sayıda Türk ve farklı milletlerden misafirler, Washington Türk-Amerikan Derneğinin (ATA-DC) öncülüğünde, Beyaz Saray'a yürüme mesafesindeki Pennsylvania Caddesi'nde gerçekleştirilen festivalde bir araya geldi.



Türk kültürünü yansıtan çok sayıda etkinliğin yanı sıra Türk mutfağının en iyi örneklerinin ikram edildiği festivalde, Türk halk oyunları gösterileri de yapıldı. Geleneksel kıyafetleriyle sahneye çıkan halk oyunu ekibi izleyenlerden alkış ve takdir aldı.



Osmanlı-Türk kültürünü yansıtan ürünlerin sergilendiği stantlar katılımcıların büyük ilgisini çekerken, el dokuması Türk halıları ve geleneksel Osmanlı kıyafet ve çinileri de misafirler tarafından beğeniyle incelendi.



Festivalde stant açan Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington Temsilciliği de katılımcılara enstitünün yeni çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler verdi.



YEE destekli bir organizasyonla Türkiye'yi ziyaret eden Amerikalı bir aile, AA muhabirine Türkiye izlenimlerini aktardı. Türkiye'yi beklediklerinden daha güzel ve etkileyici bulduklarını kaydeden aile, festivalde de Türk kültürüne ait çok değerli unsurları bir araya görme fırsatı bulduklarını dile getirdi.



Anadolu kökenli Kangal köpeklerini yetiştiren Amerikalı çiftçilerin standı ve yanlarında getirdikleri üç Kangal köpeği de katılımcılardan büyük ilgi gördü. AA muhabirine konuşan çiftçiler, yıllardır Kangal köpeği yetiştiriciliği yaptıklarını ve festivale getirdikleri köpeklerin gördüğü ilgiden son derece memnun olduklarını ifade ettiler.



Festival yetkilileri, Geleneksel Türk Mirası Ayı kapsamındaki diğer kültürel etkinliklerin eylül ayı boyunca devam edeceğini belirtti.