Başbakan Yıldırım Washington'da gazetecilerle yürüyüş yaptı

Başbakan Yıldırım, resmi ziyaret için geldiği Washington'da beraberindeki heyetle sabah yürüyüşü yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret için geldiği Washington sokaklarında yürüdü.



ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdüren Yıldırım, beraberindeki heyetle sabah yürüyüşü yaptı.



BAŞBAKAN YILDIRIM ABD'DE



Spor kıyafetleriyle kentin ünlü mekanlarında yürüyen Yıldırım, konakladığı St. Regis Oteli'nden önce Thomas Jefferson Anıtı'na gitti. Yıldırım, daha sonra Kore Anıtı ve Martin Luther King Anıtı'nı ziyaret etti.



Şehrin en önemli sembollerinden olan ve ülkenin kurucusu George Washington anısına yaptırılan Washington Anıtı'nı da ziyaret eden Yıldırım, yürüyüş sırasında karşılaştığı çocuklarla sohbet etti.



Anıtlar ve heykeller bölgesinde soğuk havaya rağmen yürüyüşünü sürdüren Yıldırım, yol üzerindeki bir banka oturarak fotoğraf çektirdi.



Yıldırım daha sonra mola verdiği bir kafede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Başbakan Yıldırım'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop da eşlik etti.