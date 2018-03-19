Volkan Demirel'in sözleşmesinde flaş gelişme!

Galatasaray derbisindeki performansıyla alkış toplayan Volkan Demirel, yeni mukaveleye yakın.

Son olarak Galatasaray derbisindeki performansıyla alkış toplayan Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, yeni mukaveleye yakın.



Akşam gazetesinin haberine göre; sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacak olan 37 yaşındaki tecrübeli eldivene 2 senelik mukavele önerilecek.



Bu konuyla ilgili olarak başkanlık seçiminin de bir etkisi olmayacak. Çünkü hem Aziz Yıldırım hem de Ali Koç, Volkan’ın kariyerine Fenerbahçe’de devam etmesini istiyor.



Kaynak: ajanslar