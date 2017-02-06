Voleybol topuna bile tuzaklamışlar

Mardin'de PKK'lı teröristlerce voleybol topları ve tüplere tuzaklandığı tespit edilen patlayıcı imha edildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerin voleybol topları ve piknik tüplerine tuzakladığı patlayıcı imha edildi.



Alınan istihbarat üzerine Dargeçit ilçesinde bir eve güvenlik güçlerince operasyon düzenlenlendi. Evin bodrum katında 6 voleybol topu, 3 piknik tüpü ve bir yangın söndürücünün içine yerleştirilmiş patlayıcı tespit edildi.



Tuzaklanan el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde infilak ettirildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.