﻿Vodafone Park bir yılda iki şampiyonluk gördü

Vodafone Park, Türkiye’de bir yılda iki şampiyonluk gören ilk stadyum oldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Park, 2016-2017 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş'a bir kez daha uğur getirdi.



Nisan 2016'da açılan ve geçen yıl spor sitesi "StadiumDB.com" tarafından "Yılın En İyi Stadyumu" seçilen Vodafone Park, Beşiktaş'ın son iki sezondur devam eden yenilmezlik serisine ev sahipliği yaparak takıma üçüncü yıldızı da getirdi.



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Beşiktaş ile 4 yıl önce 150 milyon doları aşan toplam değeriyle sadece Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına değil, aynı zamanda uzun soluklu bir gönül birliğine imza attıklarını belirterek, "Türkiye'nin en fazla teknoloji yatırımı yapılan stadyumu olan Vodafone Park, dijitalleşme vizyonumuzun görkemli bir abidesi olarak İstanbul’un ve Türkiye'nin kalbindeki yerini aldı. Mimarisiyle ve altyapısıyla tüm dünyanın beğenisini toplayan Vodafone Park, pek çok başarının sahibi olurken, Beşiktaş'a da uğur getirdi ve bir yılda iki şampiyonluk gördü. Yeni yuvasında 2016-2017 Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak üçüncü yıldızı göğsüne takan Beşiktaş camiasını tebrik ediyoruz." ifadelerini kullan