Vodafone Arena'dan 50 milyon dolar gelir bekleniyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Arena'dan elde ettikleri geliri 2018 yılında 50 milyon dolara çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Vodafone Arena'da akıllı stadyumun altyapısının tanıtıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fikret Orman, "İnönü Stadı'nın geliri 10 milyon dolar civarındaydı. Şimdiki gelirimiz 45 milyon dolar civarına gelmiş vaziyette. 32 bin kombineyle oynuyoruz. Seneye de 32 binde kalacağız. Yeni kombinelerimiz çarşamba günü çıkacak. 2018 yılında gelirimizi 50 milyon dolara çıkarma niyetimiz var. İnönü Stadı'nın 5 katı bir gelir bekliyoruz." diye konuştu.



"UEFA VE SÜPER KUPA FİNALİ İÇİN ADAY OLDUK"



Vodafone Arena'nın, 2016'da tüm dünyada açılan statların değerlendirmeye alındığı halk oylamasında birinci olduğunu hatırlatan Orman, "Şampiyonluk turunu burada attık. Stadımız 2016 yılında en çok konuşulan stat oldu. İlk yılımızda UEFA ve Süper Kupa finali için aday olduk. Övünerek söylemek istiyorum, bizim talebimizle beraber UEFA yetkililerinin böyle bir şey yapmak istemeleriyle gerçekleşti." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ın 114 yıllık tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını ve Vodafone Arena ile siyah-beyazlı camianın geçmişten gelen kayıplarını kurtardıklarını belirten Orman, "Yeni stat 2002 senesinde tesislerden sorumlu asbaşkan olduğum dönemde ortaya koyduğumuz bir şeydi. Keşke o zaman yapabilseydik, rakiplerimizin gerisinde kaldık. Her şeyde bir hayır vardır, o zaman yapsak böyle teknolojik bir stat yapamayacaktık. Vodafone ile iş birliğimiz olmayacaktı. Geçmişe bağlı kalmamak lazım. Taraftarımızla yeni teknolojilerle birleşmeye başladık. Örneğin, 'kara kartal' uygulamasıyla taraftarımızı beste yapmaya davet ettik. Bir hafta içinde birçok taraftar bunun parçası olmaya başladı." şeklinde konuştu.



Beşiktaşlı taraftarların kulübe desteğiyle ilgili olarak da Orman, "Taraftarlarımızın istekleri artık her sene daha üstüne koyarak büyüyor. Bu programlara destek olmaları önemli. Beşiktaş'ın 25 milyonun üzerinde taraftarı var. 25 milyon kişi üye olursa bir dünya yıldızı alabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.