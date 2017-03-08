Vodafone Arena, 2016'nın en iyi stadı

Beşiktaş Kulübüne ev sahipliği yapan Vodafone Arena, 2016'da tüm dünyada açılan statların değerlendirmeye alındığı halk oylamasında ilk sıraya ulaştı.

Beşiktaş Kulübüne ev sahipliği yapan Vodafone Arena, 2016'da tüm dünyada açılan statların değerlendirmeye alındığı halk oylamasında birinciliğe ulaştı. 



Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Polonya'nın "stadiumDB.com" internet sitesi tarafından düzenlenen yarışmada, 100 ülkeden 82 bin 826 kişi oy kullandı.



Vodafone Arena, aldığı 27 bin 386 oyla halk oylaması kategorisinde en iyi stat olarak gösterildi.



Oylamada Trabzonspor'un yeni stadı Medical Park Arena beşinci, Eskişehirspor'un Yeni Eskişehir Stadı sekizinci, Sivasspor'un Sivas Yeni 4 Eylül Stadı ise dokuzuncu sırada yer aldı.



Jüri oylamasıyla oluşturulan sıralamada ise Vodafone Arena, Londra Stadı'nın ardından ikinci oldu.



"VODAFONE ARENA BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNİ ALDI"



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Arena'nın dünyanın en iyi statları arasında gösterilmesinden büyük gurur duyduklarını belirtti.



"Vodafone Arena daha birinci yılını doldurmadan hem eşsiz mimarisi hem de teknik özellikleriyle İstanbul'un önemli bir dokusu haline geldi." diyen Orman, "Biz yıllar önce Beşiktaşlıları Avrupa'nın en iyi stadına kavuşturacak dev bir projenin hayallerini kurarken, şimdi bu hayalin gerçekleştirmenin onurunu ve gururunu duyuyorum. Sadece bir stadyum olarak değil aynı zamanda bir eğlence merkezi, konser arenası, yaşam alanı ve moda merkezi olarak konumlandırılarak şehre ve semte hizmet eden çok amaçlı bir şehir kompleksi, bir cazibe merkezi halini aldı." ifadelerini kullandı.