Viyana'da Dünya Mülteciler Günü'nde sığınmacılara iftar

Müslümanların kurduğu insani yardım derneği Rahma Austria, bini aşkın sığınmacı için iftar programı düzenledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da faaliyet gösteren insani yardım derneği Rahma Austria, Dünya Mülteciler Günü'nde sığınmacı ve mültecilere iftar verdi.



İftar programına Suriye, Filistin, Irak ve Afganistan'tan gelip Avusturya'da bulunan bini aşkın kişi katıldı.



Dernek Sözcüsü İskender Küçükoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Bu iftarlar vesilesiyle uzak coğrafyalardan Avusturya'ya gelen mülteci kardeşlerimizin burada kardeşleri olduklarını gösterip onların yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi.



Küçükoğlu, sığınmacı ve mültecilere yardım etmenin hem insani sorumluluk hem de Müslüman olmanın gereği olduğunu belirtti. Bu durumdaki kişilere ellerinden geldiğince yardım etmeye çalıştıklarını vurgulayan Küçükoğlu, ramazan ayı ve sonrasında sığınmacı ile mültecilerin yoğun olarak yaşadığı Türkiye, Lübnan ve Ürdün'deki binlerce ihtiyaç sahibine Avusturya'dan yardımlarının süreceğini sözlerine ekledi.



Rahma Austria, 25 ülkede yardım faaliyetleri yürütüyor. Kuruluş sadece yoksul ülkelerde değil, Avrupa'ya sığınan binlerce sığınmacıya da yardımlarda bulunuyor.