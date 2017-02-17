Bakan Bozdağ: Şiddetle lanetliyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'daki saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa'daki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu terör saldırısı, sadece yargı görevi yapanlara değil aynı zamanda hukuka, adalete, milletimize, devletimize ve birliğimize yapılmıştır" dedi.



Patlamanın ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırıya Twitter adresinden tepki gösterdi:



“Şanlıurfa Viranşehir'de hâkim, savcı ve zabıt kâtiplerine dönük terör saldırısını, bu saldırıyı yapanları/yaptıranları şiddetle lanetliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Yargı camiamıza büyük geçmiş olsun. Bu terör saldırısı, sadece yargı görevi yapanlara değil, aynı zamanda hukuka, adalete, milletimize, devletimize ve birliğimize yapılmıştır. Hiçbir terör örgütü/terör saldırısı, Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratamayacaktır. Terörle kararlı/etkin mücadelemiz sürecektir. Hâkim ve savcılar ile onlara yardımcı adli görevliler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adaleti ayakta tutmaya devam edecektir.”