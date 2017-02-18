Viranşehir'de oluşan tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin yaralandığı terör saldırısı sonrası oluşan tahribat, gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Yenişehir Mahallesi'nde yer alan Savcılar Sitesi'nde dün akşam yaşanan olay nedeniyle yaklaşık 2 metre derinliğinde çukurun oluştuğu bölgedeki onlarca bina ve araç kullanılmaz hale geldi. Terör saldırısı bazı binalarda da hasara yol açtı.



Bölgede oluşan tahribat günün ağarmasıyla belirginleşti.



Geceyi yakınlarının yanında geçiren bazı çevre sakinleri sabah olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını izledi.



- BİNALARA TÜRK BAYRAĞI ASILDI



Saldırı sonrası araç ve yaya trafiğine kapatılan bölgede İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele, bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri, Şanlıurfa ile Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin çalışmaları sürüyor.



Olayın ardından bazı binalara büyük Türk bayrakları asıldığı görüldü.



- YAŞAMINI YİTİREN ÇOCUK 11 YAŞINDA



Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren çocuğun kimliği belirlendi.



Olay yerinde hayatını kaybeden ve ilk bilgilere göre 3 yaşında olduğu bildirilen çocuğun, detaylı incelemelerin ardından 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak olduğu tespit edildi.



Günak'ın cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından Viranşehir Devlet Hastanesine getirildi. Ceset, daha sonra otopsi işlemleri için ambulansla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna taşındı.



Çocuğun babası Mustafa Günak'ı, Viranşehir Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Mehmet Koyuncu ile diğer akrabalarının teselli etmeye çalıştığı görüldü.

YAVRU KEDİYİ BESLERKEN ŞEHİT OLDU



Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın, lojmandaki yavru kediyi doyurmak isterken evden çıktığı sırada yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.



Baba Mustafa Günak (36) yaptığı açıklamada, saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Terör saldırısının meydana geldiği Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'nde uzun süredir oturduğunu anlatan Günak, yaklaşık 12 yıldır katip olarak görev yaptığı ilçede çok samimi dostluklar kurduklarını söyledi.



Üç çocuğundan en büyüğü olan Ahmet'in bir aydır sitedeki yavru kediyi beslediğini anlatan Günak, akşam yemeğinin hemen ardından oğlunun kediye mama vermek için evden çıktığını ifade etti.



Zemin katta oturduklarını ve oğlunun apartman boşluğundayken meydana gelen patlamada şehit olduğunu kaydeden Günak, şöyle devam etti:



"Oğlumun da yanımızda olduğu akşam yemeğini ailecek yedik. 'Babacığım lojmandaki yavru kediye sütlü ekmek götüreceğim' dedi. Ben de 'götür oğlum' dedim. Lojmanda bulunan ve aç olan bir kedi yavrusuna sütlü ekmek götürürken patlama oldu, bir daha eve gelemedi. Koridorda üstüne biraz taş falan yığılmıştı. Ben de koridora girerken ilk başta göremedim sonra ışıklar biraz aydınlanınca gördüm. Baktım ki oğlum şehit olmuştu. Lojmanın tam ortasındaydı. Benim oğlum şehit oldu. Vatanımız sağ olsun."



Günak, biri 6, diğeri 4 yaşında iki oğlu daha bulunduğunu ve patlamada ailenin diğer üyelerinde herhangi bir sorun oluşmadığını kaydetti.



"POLİS VE BEKÇİLERİ ÇOK SEVERDİ"



Herkesle kolayca iletişim kurabilen bir yapıda olan oğlunun mahalledekiler ve okul arkadaşları tarafından çok sevildiğini aktaran Günak, çocuğunun özellikle sitedeki polis ve bekçilerle samimiyeti bulunduğunu ve onları çok sevdiğini dile getirdi.



Günak, "Oğlum dışarıda gezmeyi çok severdi. Sürekli polis ve bekçilerin yanına giderdi. Akşamları genelde onlarla sohbet ediyordu." dedi.



Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi önünde dün akşam yaşanan terör saldırısında 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete şehit olmuş, 15 kişi yaralanmıştı.