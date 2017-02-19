Viranşehir şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör saldırısında şehit olan mahalle bekçisi İbrahim Kete (27) için tören düzenlendi.

İlçede iki gün önce bombalı araçla yapılan saldırıda şehit edilen Kete'nin naaşı, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından polis eskortu eşliğinde Viranşehir'e getirildi. Burada cenaze aracından indirilen şehidin naaşı alanda bulunan binlerce kişi tarafından "tekbir" getirilerek ve "Kahrolsun PKK, şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganıyla Hükümet Konağı bahçesine bırakıldı.



Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Güngör Azim Tuna, terör örgütlerinin bütün girişimlerinin başarısız olmaya mahkum olduğunu vurguladı.



Saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen Tuna, yaralılara da geçmiş olsun temennisinde bulundu.



Vali Tuna, "Bu büyük yürüyüşe kimsenin engel olması mümkün değil, bunu en son 15 Temmuz'da gördük, millet bunu gördü ve hemen gereğini yaptı." dedi.



Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, polis teşkilatı olarak terör saldırılarının hesabını soracaklarını söyledi.



Törenin ardından şehidin naaşı, ailesinin yaşadığı Karatepe Mahallesi'ne götürülerek burada kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.



Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kete'nin üçüncü çocuğuna hamile eşi ve yakınları da tören boyunca gözyaşı döktü.



Viranşehir'de 17 Şubat 2017'de Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesine bombalı araçla yapılan saldırıda 2 kişi şehit olmuş, 48 kişi yaralanmıştı.



