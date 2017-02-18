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18 Şubat 2017 11:02 | Son Güncelleme: 18 Şubat 2017 11:07

Viranşehir saldırısıyla ilgili yeni gelişme

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiğini, soruşturma kapsamında 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Viranşehir saldırısıyla ilgili yeni gelişme

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiğini, soruşturma kapsamında 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Etiketler: şanlıurfaviranşehir saldırısıpkkviranşehir


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