Viranşehir çadır kenti boşaltılıyor

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Suriyelilerin barındığı çadır kent, konteyner kente dönüştürülmek için boşaltılıyor.

13 bin 500'den fazla Suriyeli sığınmacının 4 yıldan bu yana yaşadığı AFAD Viranşehir çadır kentinin konteyner kente dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda çadır kentte barınan sığınmacılar, Adana’nın Sarıçam ilçesindeki konteyner kente nakledilmeye başlandı.



Çadırlarındaki bütün eşyalarını toplayan sığınmacılar, AFAD tarafından temin edilen otobüslerle Sarıçam'a transfer ediliyor.



Sığınmacıların eşyaları ise numaralandırıldıktan sonra tırlara yüklenerek konteyner kente gönderiliyor.



Taşınma işlemlerini yakından takip eden AFAD Bingöl ve Viranşehir çadır kentleri müdürü Mehmet Emin Boğatekin, uğurlama konuşmasında, sığınmacıları başka bir yere göndermenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.



"YETİM ÇOCUKLARIMIZ ORADA DAHA MUTLU OLACAKLAR"



Sığınmacıların daha iyi bir konteyner kente sevk edildiğini ifade eden Boğatekin, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 4 yıldan beri buradasınız. Bu süre içerisinde sizleri kardeşimiz gibi gördük. Şu an başka yere de gitseniz sizleri kardeş olarak görmeye devam edeceğiz. Biz de geçmişte çok savaş yaşadık. O günden bu yana çocuklarımızı okuttuk, bugünlere geldik. Şimdi bu çocuklarımız ülkeyi yönetiyor. Bu yönetim ve duyarlılıkla sizlere kucağımızı açtık. Size sunduğumuz imkanları değerlendirerek ülkenize döndüğünüzde çocuklarınız ülkeyi daha kolay yönetecekler."



Sığınmacılardan Muhammed Halebi de konteyner kente taşınmanın mutluluğunu, çadır kentten ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.



Çadır kentte sıcaklıklardan dolayı sorun yaşadıklarını anlatan Halebi, "Hava çok sıcak olduğu için çadırların içi de çok sıcak oluyordu. İnşallah taşınacağımız konteyner kentte daha güzel ortamda yaşama fırsatı bulacağız. Çadırda beslediğim kuşlarımı da yanında götüreceğim. Onlara orada bakmaya devam edeceğim." dedi.



Çadır kentte muhtarlık yapan Ahmet Muharre de yardımlarından dolayı Türk halkına ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün yetkililere teşekkür ettiğini söyledi.



Türkiye'den başka kimsenin kendilerine kucak açmadığını dile getiren Muharre, "Daha iyi bir yere taşındığımız için mutluyuz. Özellikle yetim çocuklarımız orada daha mutlu olacaklar." şeklinde konuştu.



Viranşehir çadır kentinin yapılacak çalışmalar sonucunda 30-40 bin kişilik konteyner kente dönüştürüleceği öğrenildi.