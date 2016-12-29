Vinç devrildi, E-5 trafiğe kapandı

Yol çalışmasında kullanılan vincin fırtına nedeniyle devrilmesi sonucu E-5 karayolu Büyükçekmece-Beylikdüzü yönünde trafiğe kapandı.

İstanbul Büyükçekmece'de fırtına nedeniyle bir vincin devrilmesi sonucu E-5 karayolu Beylikdüzü yönünde trafiğe kapandı.



Olumsuz hava koşullarının günlük hayatı olumsuz etkilediği İstanbul'da, bir vinç fırtına nedeniyle Büyükçekmece'de E-5 karayoluna devrildi. Yoldan geçen bazı araçlar vincin altında kalarak zarar gördü.



Yol çalışmasında kullanılan vincin devrilmesi sonucu E-5 karayolu Büyükçekmece-Beylikdüzü yönünde trafiğe kapandı.



VİNÇ KALDIRILDI, E-5 YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI



Büyükçekmece'de E-5 karayoluna devrilen vincin kaldırılması için bölgeye sevk edilen belediye ve itfaiye ekiplerinin çalışması tamamlandı.



Vincin kaldırılması sonucu E-5 karayolunda Büyükçekmece-Beylikdüzü yönünde ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.



Yaralananın olmadığı olay nedeniyle E-5 karayolu Beylikdüzü-Büyükçekmece yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandığı görüldü. Şehir içi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç yoğunluğunu azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.