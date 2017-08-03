Vietnam'da sel: 7 ölü

Vietnam'ın kuzeyindeki dağlık bölgelerde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 7 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi kayboldu.

Felaket önleme yetkilisi Luong Tuan Anh, Yen Bai bölgesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişiden haber alınamadığını açıkladı.



Yetkililer, Son La ve Lai Chau bölgelerinde de 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin kaybolduğunu ifade etti.



Kaybolan kişiler için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.



Yerel medyadaki haberlerde, yağışların heyelanlara yol açtığı, sellerde 87 evin zarar gördüğü, 5 hektarlık tarım alanının sular altında kaldığı belirtildi.



Ülkenin kuzeyindeki bölgelerde geçen ay etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 12 kişi hayatını kaybetmişti.