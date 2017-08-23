Vietnam ile ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz

Başbakan Yıldırım, "Önemli bir stratejik ve ticari ortak olarak gördüğümüz Vietnam ile ticaret, ekonomi, kültür ve turizm alanında ilişkilerimize daha da geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Uluslararası Kongre Merkezi'nde, Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc tarafından onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada, Türkiye ve Vietnam'ın Doğu ve Batı kültürleri arasında sentez yapabilen iki ülke olduğunu belirtti.



Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında Asya'nın Batı ucunda, Vietnam'ın ise Asya'nın Doğu ucunda konuşlanmış iki ülke olarak uzun bir tarihe sahip olduklarını ifade eden Yıldırım, "İki ülke de kültürel miraslarını günümüze kadar koruyarak modernleşme başarısını göstermiş iki büyük millettir. Vietnam'ın kurucusu Ho Amca gelecek nesillere çok güzel bir ülke emanet etmiştir. Aynı şekilde Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları da bizlere güzel bir ülke emanet etmiş. Biz de bu emaneti gelecek kuşaklara aynı şekilde daha gelişmiş bir ülke olarak teslim etmek için çalışıyoruz." diye konuştu.



Yıldırım, ziyareti sadece Hanoi ile sınırlı olsa da yükselen ejderhanın kentindeki ekonomik büyüme ve gelişmeyi görmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.



Vietnam'ın son yıllarda gösterdiği ekonomik ve sosyal kalkınmanın Türkiye tarafından da yakından takdirle izlendiğini anlatan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:



"İlişkilerin kazanmakta olduğu derinlik, çeşitlilik ve gelişmeden duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Siyasi iş birliğinin daha da gelişmesi, iki ülke arasındaki ortaklığın temellerini de güçlendirecek ve her iki ülke halkının refahının gelişmesine katkı sağlayacak. Önemli bir stratejik ve ticari ortak olarak gördüğümüz Vietnam ile ticaret, ekonomi, kültür ve turizm alanında ilişkilerimize daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Gelecek yıl diplomatik ilişkilerin 40'ıncı yıl dönümünü kutlayacağız. 40'ıncı yılda Vietnam ile Türkiye arasındaki kültürel faaliyetlerin daha da yoğunlaştırılmasını ve 2018'in kültür yılı ilan edilmesini teklif ediyorum."



Başbakan Yıldırım, Vietnam Başbakanı Nguyen'in Türkiye'ye Vietnam'dan ziyaret gerçekleştiren ilk başbakan olmasından büyük memnuniyet duyacağını belirterek, Nguyen'i Türkiye'ye davet etti.



VİETNAM BAŞBAKANI NGUYEN



Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc ise Vietnam ve Türkiye arasındaki benzerliklere dikkati çekerek, Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ve Vietnam'ın kurucu lideri Ho Chi Minh'in ilerici fikirleri ile ülkelerini inşa eden saygıdeğer kişiler olduğunu belirtti.



Türkiye'nin dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduğunu hatırlatan Nguyen, Vietnam'ın ise savaşlardan sonra tekrar ayağa kalkarak, Asya'daki önemli ekonomilerden biri olma yolunda ilerlediğini kaydetti.



Vietnam'a resmi ziyaret düzenleyen ilk Türk Başbakan olan Yıldırım'a teşekkürlerini sunan Nguyen, hükümetin ilgili birimlerinin Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiğini bildirdi.



Nguyen, Türkiye'nin, Vietnam'ın Ortadoğu'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu anımsatarak, iki ülkenin karşılıklı gayretleriyle ilişkilerde yeni bir sayfanın açılacağına inandığını sözlerine ekledi.



Başbakan Yıldırım'ın onuruna verilen yemekte Vietnamlı grup tarafından ve yerel enstrümanlar eşliğinde Türkçe müzikler seslendirildi.