Vergisini vaktinde ödeyene indirim müjdesi

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, vergisini eksiksiz ve vaktinde ödeyen mükellefler için kurumlar vergisi ve gelirler vergisinde yüzde 5'e kadar indirim yapabilecek bir uygulama konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.



Çanakkale Ayvacık'taki deprem nedeniyle zarar gören vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğini ileterek konuşmasına başlayan Kurtulmuş, "Depremzedelerin her türlü zarar ve ziyanının tazmin edilmesiyle ilgili başta valiliğin koordinasyonunda olmak üzere ilgili birimlerimiz çalışmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli bütün yardım malzemeleri ulaştırılmıştır. Çadırlar, konteynırlar ilgili bölgeye nakledilmiştir. Geçmiş olsun. Allah memleketimizi, ülkemizi daha büyük felaketlerden korusun." dedi.



"VARLIK FONU GARANTİ MAHİYETİNDE"



Kurtulmuş, bazı büyük kamu kuruluşlarının Varlık Fonuna devredilmesiyle hükümetin ne amaçladığının sorulması üzerine, şu görüşlere yer verdi:



"Burada büyük kamu şirketlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesi, yürütülmesiyle ilgili bir niyet söz konusudur. Ayrıca, devletin elinde çok kuvvetli bir kaynak oluşması sağlanmaktadır. Böylece Türkiye ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabilecek, olası birtakım ekonomik salvolara karşı kendisini koruyabilecek daha dinamik bir yapıya kavuşması öngörülmektedir. Bu, Türkiye ekonomisinin kaynaklarının etkin verilmesi kullanılması için önemli bir adım olacaktır. Bu kanaatle, bu niyetle bu adım atılmıştır."



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, aynı uygulama çerçevesinde Savunma Sanayii Destekleme Fonundan 3 milyar liranın Varlık Fonuna üç aylığına devredilmesine yönelik soru üzerine de şunları kaydetti:



"Söylediğim gibi, mühim olan, kamunun elinde kuvvetli bir varlık yapısının, varlık fonunun oluşturulmasıdır. Bu, Türkiye ekonomisinin gücünü göstermek, birtakım dışarıdan müdahalelere karşı kuvvetlenmesini sağlamak için tabiri caizse 'garanti' mahiyetinde olan bir fondur. Savunma Sanayiinden ilgili kaynağın buraya aktarılmasının amacı, aynı şekilde kullanımın aynı kaynakta toplanarak, daha etkin kullanımını sağlayabilecek bir adımın atılmasıdır."



"İNDİRİM MÜJDESİ"



Vergisini geçmiş dönemlerde eksiksiz ve vaktinde ödeyen mükellefler için kurumlar vergisi ve gelirler vergisinde yüzde 5'e kadar indirim yapabilecek bir uygulama konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesinin öngörüldüğünü işaret eden Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, "Böylece vakti zamanında vergisini ödeyen, eksiksiz olarak vergisini ödeyen insanlarımız, girişimcilerimiz, şirketlerimiz özellikle Türkiye sanayisinin, Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lerimiz bu vergi indirimlerinden yaralanmış olacaklardır." diye konuştu.



"MÜTTEFİKLERİMİZDEN BEKLEDİĞİMİZ SADECE İSTİHBARAT PAYLAŞIMI DEĞİL"



"Bizim dostlarımızdan, müttefiklerimizden beklediğimiz, sadece DEAŞ'a karşı birtakım bilgilerin, bulguların ya da istihbaratın paylaşılması değil." diye konuşan Kurtulmuş şöyle devam etti:



"Aynı şekilde PKK/PYD unsurlarının da Türkiye'ye karşı hareketlenmeleri konusunda Türkiye'nin bilgilendirilmesidir. Dostluk, müttefiklik bunu gerektirir. Son zamanlarda, bilgi, istihbarat paylaşımında olumlu gelişmeler vardır. Ama bütünüyle, bütün bilgilerin paylaşıldığı istihbarat paylaşımını da beklediğimizi ifade etmek isterim."



"VARLIK FONU BİZATİHİ KENDİSİ MİLLİ BİR KURULUŞTUR"



Kurtulmuş, Varlık Fonu'na ilşikin, "Öyle Düyun-u Umumiye falan gibi sözlerin de son derece yanlış ve yersiz olduğunu ifade etmek isterim. Varlık Fonunun bizatihi kendisi milli bir kuruluştur, milli bir oluşumdur. Ekonominin milli tarafını güçlendirmek için atılan bir adımdır." diye konuştu.