'Vergi yüklerinde dünya şampiyonuyuz'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binasının açılışında konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen programda, Türkiye'nin zor günler geçirmesine rağmen dimdik ayakta olduğunu söyledi.



Darbe girişimi, son bir yıl içerisinde yaşanan terör olayları ve zor durumdan ülkenin sağlam çıktığını belirten Hisarcıklıoğlu, ekonominin bunlardan az etkilendiğini ifade etti.



Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:



''Son bir yıldır ülkemizin başına gelenler, dünyada hiçbir ülkenin başına gelmedi. Aklımızda kalan sadece darbeye teşebbüs olabilir ama sadece darbeye teşebbüs değildi. Onun dışında bir sürü terör hadiseleri yaşadık. Bu başka bir ülkenin başına gelseydi yıkılır giderlerdi, ekonomileri çökerdi. Ama Allah'a bin şükür biz dimdik ayaktayız. Bu durum ekonomimizi etkiledi mi? Evet etkiledi. Ama benim 365 oda ve borsam ne yaptılar? Derhal sizlerin sıkıntılarını bana ilettiler. İşte bu kapsamda bizlere iletilen sıkıntıları başta cumhurbaşkanımız, başbakanımız ve ilgili bakanlarımızla bir araya gelerek onlara aktardık. Neydi bu sıkıntılar ve bunların hangileri çözüldü? Baktığımız zaman bunlardan bir tanesi istihdam üzerindeki yükler. İstihdam üzerindeki vergi yüklerinde dünya şampiyonuyuz.''



Vergi yükü ile ilgili sorunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, üyelerinin kredi sorunu da çözdüklerini kaydetti.



Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan da Çorlu sanayisi Tekirdağ ve Türkiye için önemli olduğunu söyledi. Fabrikaların Çorlu ve yakınında olduğunu aktaran Ceylan, bunun istihdama katkıda bulunduğunu kaydetti.



Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ise Çorlu'nun il olması için destek beklediklerini belirtti.



Konuşmaların ardından yüksek vergi veren sanayicilere plaket verildi.



Programa, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, iş adamları ve protokol üyeleri katıldı.