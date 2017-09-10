Vergi indiriminde süre uzatımı talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, beyaz eşya, mobilya ve inşaat sektöründe yapılan ve ekonomik canlanmaya önemli etkisi olan vergi indirimlerinin uzatılmasını istedi.

Palandöken, yazılı açıklamada, beyaz eşya, mobilya ve inşaat sektöründe yapılan vergi indiriminin sektörlerde etkisinin çok büyük olduğunu gözlemlediklerini belirterek, vergi indirimi sonrasında yurt içi satışlarda beyaz eşyada yüzde 25, mobilyada yüzde 35, konutta yüzde 8,2 artış olduğunu ifade etti.



Satışlardaki artışın büyüme oranının yükselmesine olumlu etkisine dikkati çeken Palandöken, vergi indirimlerinin bu ayın sonunda biteceğini belirtti.



Var olan indirimlerinin yıl sonuna kadar uzatılmasını isteyen Palandöken, "Beyaz eşya, mobilya ve inşaattaki vergi indirimlerinin süresi dolduktan sonra diğer sektörlerde de vergi indirimlerinin etkisi değerlendirilmeli. Otomotiv ve elektronik eşya gibi sektörlerde geçici süreli vergi indirimleri yapılmalı. Özellikle hurda teşviki yürürlükteyken otomotivde yapılacak vergi indiriminin satışlara ve dolayısıyla da ekonomik büyümeye etkisinin çok büyük olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Palandöken, sektörel bazda yapılan geçici süreli vergi indirimlerinin vergi gelirlerini azaltmayacağını savunarak, şunları kaydetti:



"Ayrıca indirim yapılan sektörlerde istihdam oranı da arttığı için çalışanların vergisi, sigorta primleri artıyor, kayıt dışılık azalıyor. Dolayısıyla ekonomik canlanma sağlandığında bunun vergi gelirlerine etkisi de çok daha fazla oluyor. Bu nedenle iç talebi artıracak şekilde geçici süreli yapılan vergi indirimleri ekonomiye son derece olumlu yansıyor. Bu etkileri, 2010'daki kriz nedeniyle yapılan indirimlerde açıkça gördük. Küresel krizin Türkiye ekonomisini teğet geçmesinde en büyük etki vergi indirimleri olmuştu.''