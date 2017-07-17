Vergi gelirleri yüzde 13,6 arttı

Maliye Bakanı Ağbal, "İlk 6 aylık merkezi yönetim bütçesi gelir gerçekleşmelerine baktığımızda, bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8, vergi gelirleri ise yüzde 13,6 arttı." dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ekonomik Gelişmeler ve Ocak-Haziran 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu basın toplantısında, merkezi yönetim bütçesinin 2016'da 29,9 milyar lira açık verdiğini, 2017'ye ilişkin bütçe açık hedefinin ise 46,9 milyar lira olduğunu anımsatarak, 2017 bütçe açığının, 2016'ya göre artacağının gerekçelerinin kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.



Haziran ayı merkezi yönetim bütçe açığının 13,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini ifade eden Ağbal, bütçe giderlerinin 57,7 milyar lira, faiz hariç bütçe giderlerinin 56,4 milyar lira, bütçe gelirlerinin 43,9 milyar lira, vergi gelirlerinin ise 36,4 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirtti.



Ağbal, ocak-haziran dönemine ilişkin bütçe açığının ise 25,2 milyar lira olduğunu kaydederek, bütçe giderlerinin 324,4 milyar lira, faiz hariç giderlerin 297,4 milyar lira, faiz giderlerinin 27 milyar lira, bütçe gelirlerinin 299,2 milyar lira, vergi gelirlerinin ise 246,1 milyar lira olduğunu anlattı. Ağbal, "Bu sonuçlara göre ilk 6 ayda gerçekleşen bütçe açığı, yılın başında hedeflenen bütçe açığının yüzde 53,9'u oranındadır. Hedeflenen bütçe açığı 46,9 milyar lira. İlk 6 ayda oluşan bütçe açığı 25,2 milyar liradır." diye konuştu.







TEDBİRLERİN KAMU MALİYESİNE ETKİSİ AZALACAK



Ekonomiyi canlandırmak için alınan tedbirlerin 2017 bütçesine 11,9 milyar liralık maliyeti olduğunu belirten Ağbal, "Bu maliyet önümüzdeki yıllarda azalacak. 2018 yılında tedbirlerin kamu maliyesine etkisi 7,4 milyar liraya düşecek." dedi.



Ağbal, anılan maliyetin sonraki dönemde 6,9 milyar liraya doğru azalacağını kaydetti.



VERGİ GELİRLERİ ARTTI



Maliye Bakanı Ağbal, "İlk 6 aylık merkezi yönetim bütçesi gelir gerçekleşmelerine baktığımızda, bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8, vergi gelirleri ise yüzde 13,6 arttı. Burada özellikle vergi gelirleri tarafında toplamda çok olumlu bir performans kaydettiğimizi söyleyebilirim." dedi.



YENİDEN YAPILANDIRMADA TOPLAMDA 121 MİLYAR LİRAYA ULAŞTIK



Yeniden yapılandırma konusunda Ağbal, şunları söyledi:



"Toplamda 96,2 milyar liralık kamu alacağını yapılandırdık. Matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi kapsamında 25 milyar liralık tahakkuk yaptık. Böylece her iki yeniden yapılandırmada toplamda 121 milyar liraya ulaştık."