Veren el alan eli görmüyor

Erzurum'da 44 yıllık kasap Sarıca, sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattığı "askıda et var" uygulamasıyla hayırseverlerden gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine et olarak dağıtıyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kasaplık yapan İsmail Sarıca, iş yerinde başlattığı "askıda et var" uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine umut oldu.



Saraybosna Caddesi'ndeki iş yerinde kasaplık ve lokantacılık yapan Sarıca, İstanbul'da arkadaşının tavsiyesiyle yaklaşık bir ay önce sosyal sorumluluk kapsamında uygulama başlattı.



İş yerine "askıda et var" yazılı tabela asarak hayırseverlerden gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine et olarak dağıtan Sarıca, veren elin alan eli görmediği hayırlı işte köprü vazifesi yapmanın mutluluğunu yaşıyor.



Sarıca, AA muhabirine, Erzurum'da 44 yıldır baba mesleği kasaplık yaptığını söyledi.



Sarıca, "Babalarımız Ahilik kültüründen geldiği için eski esnaf, gelen ihtiyaç sahiplerini boş çevirmezlerdi. Büyüklerimiz bu şekilde yaparlardı. Bu kültüler unutulduğu için böyle bir uygulama başlattık." diye konuştu.



Sarıca, fiyatının uygunluğu dolayısıyla herkesin ekmeğe ulaşabildiğini, ete ise pahalılığı yüzünden ulaşamadığını anlattı.



Uygulamayı Türkiye'de ilk kendilerinin başlattığına dikkati çeken Sarıca, şöyle devam etti:



"Sosyal sorumluluk projemizi biraz daha kurumsal şekle getirmek istedik. Projemiz, Osmanlı dönemindeki sadaka taşına benziyor. Ne yardım veren alanı ne de yardım alan vereni görüyor. Bu açıdan verenin nefsi arzuları, alanın da mahcubiyeti işin içine girmiyor. Bu işte köprü vazifesi gördüğümüz için mutluyuz."



Sarıca, bu zamana kadar hayırseverlerin 50 kilogramlık et yardımı yaptığını söyledi.



"GELEN ET YARDIMI, TALEPTEN FAZLA"



Sarıca, projeye hayırseverlerin ilgi gösterdiğine dikkati çekerek, "Gelen et yardımı ihtiyaç sahibine dağıtılandan fazla, bu da bizi mutlu ediyor. Şu anda yaklaşık 23 kilogram etimiz var. Gün içinde gelenlere verildikten sonra listemizden düşüyoruz." diye konuştu.



Etin taze tüketilmesi açısından yardımseverlerden ücretini aldıktan sonra askıya not alarak kaydettiklerini dile getiren Sarıca, sözlerini şöyle tamamladı:



"Hayırseverlerden yapacağı yardım kadar etin ücretini alarak not tutuyoruz. İhtiyaç sahibi geldiği zaman onlara taze şekilde ve herkes alabilsin diye en fazla bir kilogram kıyma şeklinde veriyoruz. Amacımız, ihtiyaç sahibi herkesin evine et ulaştırmak.



Umarım bu iş yaygınlaşır, biz de bunun mutluluğunu yaşarız."