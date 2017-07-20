Venezuela genelinde 24 saatlik grev

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun anayasanın yeniden yazılması için kurucu meclis oluşturulması planına karşı ülke genelinde greve gidildi.

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun anayasanın yeniden yazılması için kurucu meclis oluşturulması planına karşı ülke genelinde greve gidildi.



Muhalefet liderlerinin, Devlet Başkanı Maduro'nun anayasanın yeniden yazılması için kurucu meclis oluşturulması planına karşı ülke genelinde 24 saatlik grev çağrısı kapsamında, başkent Caracas'ta toplu taşıma neredeyse tamamen durdu, iş yerleri kepenk kapattı.



Birçok sokağı barikatlarla kapatan protestocular da Maduro görevden ayrılana kadar eylemlerine son vermeyeceklerini söyledi.



Diğer yandan, devlete ait şirketler hizmet vermeye devam etti.



GREVE GİDENLER CEZALANDIRILACAK



Çalışma Bakanı Nestor Ovalles, greve ilişkin "İzin vermeyeceğiz ve çalışan sınıfının çalışma hakkını ihlal eden herhangi bir aksamayı yakından takip edeceğiz. Greve katılan işletmeler cezalandırılacak." dedi.



Muhalefete yakınlığıyla bilinen Venezuela İşçi Konfederasyonu da üyesi olan 20 kuruluştan en az 12'sinin grev kararı aldığını açıkladı.



Maduro, ülkeyi ekonomik ve siyasi krizden çıkaracak tek yolun anayasanın yeniden yazılması olduğunu belirterek 30 Temmuz'da özel meclis temsilcilerinin belirlenmesi için seçime gidileceğini açıklamıştı.



Venezuela'da Maduro hükümetine karşı nisan başından bu yana devam eden protestolarda yaklaşık 90 kişi yaşamını yitirmiş, bin 500 kişi yaralanmış, 500'den fazla protestocu ve hükümet karşıtı hapse atılmıştı.



Protestolar, Maduro liderliğindeki hükümetin kontrolünde bulunan Yüksek Mahkemenin 31 Mart'ta Ulusal Meclisin yetkilerini aldığını açıklamasıyla başlamıştı.



Maduro yönetimi, muhalefetin, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken muhalefet de ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.