Veliefendi Hipodromu'nda operasyon

Veliefendi Hipodromu'nda, çok sayıda polis ekibinin katılımıyla operasyon gerçekleştiriliyor.

Veliefendi Hipodromu'nda, çok sayıda polis ekibinin katılımıyla operasyon gerçekleştiriliyor.



İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı bazı şubeler ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Veliefendi Hipodromu'na geldi.



Bazı ekipler hipodrom çevresinde güvenlik önlemi alırken, bazıları da hipodrom kompleksine girdi.



Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis helikopterinin de destek verdiği operasyon sürüyor.