Veliaht Prens Selman'a tebrik telefonu

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan tahtının yeni varisi Muhammed bin Selman ile telefonla görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz de dahil olmak üzere ikili ve bölgesel birçok konunun kapsamlı şekilde ele alındığı duyuruldu.



Trump'ın görüşmede, Muhammed bin Selman'ı yeni pozisyonundan dolayı tebrik ettiği ve yakın bir iş birliği halinde çalışmaya devam edeceğini belirttiği bildirildi.



Açıklamada, "İki lider, teröristler ve aşırılıkçılara verilen tüm desteğin kesilmesi ve Katar ile halen devam eden anlaşmazlığın çözümü konularında görüş alışverişinde bulundu." ifadelerine yer verildi.



Beyaz Saray'ın açıklamasında ayrıca, İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barışa ulaşılması için atılabilecek adımların konuşulduğu belirtildi.



Görüşmede, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesi noktasında yeni iş birliği alanlarının da ele alındığı bildirildi.



Bu görüşmeyle Trump, Muhammed bin Selman'ı telefonla arayıp tebrik eden ilk liderler arasında yer aldı.



Suudi Arabistan'ın 32 yaşındaki yeni Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkede, veliahtlar arasında, yaş ortalaması bakımından genç sayılabilecek bir yaşta ikinci veliaht seçilmesinin ardından, yapılan son değişiklikle veliahtlığa getirilmişti.



Selman, sabah saatlerinde yayınlanan kraliyet kararnamesiyle Prens Muhammed bin Nayif'in yerine Veliaht Prens ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.