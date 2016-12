Vekillerden teröre destek veren ülkelere tepki

AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, İstanbul'daki terör saldırısının ardından Avrupa ülkelerinden gelen "kınama mesajları" ile ilgili değerlendirme yaptı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli yaptığı açıklamada, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden "gencecik fidanlar" için gözyaşı döktüklerini belirtti.



Benli, "Bu ülkedeki insanların bağrı Halep'te, Suriye'de, Filistin'de toprağa düşenler için yanıyorsa, dün Belçika'da, Fransa'daki saldırılarda da aynı acıyı hissetmişti. Çünkü bizler biliyoruz ki nerede bir masumun canı yanarsa, nerede insanlık ailesinin bir ferdi vahşice katledilirse, aslında bizim insanlığımızın da bir parçası kaybolmuş demektir." dedi.



Benli, Türkiye'nin başka ülkelerdeki saldırılar sonrasında sadece genel kınama mesajlarıyla yetinmediğini, o saldırılar kendisine yapılmışçasına elinden gelenin en iyisini yaptığını, terör örgütlerini "bize zarar verenler-vermeyenler" diye ayırmayıp hepsine karşı çıktığını söyledi.



Benli, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Terörü bile ağzına almadan 'şiddeti kınıyoruz' ifadeleri ile yapılan, kınama mesajları bizim için yeterli değil. Teröre karşı uluslararası bir dayanışma gerçekleştiğinde, kınama mesajlarının bir değeri olur. Teröre karşı ortak tavır, terörün hiçbir devlet tarafından ne sebeple olursa olsun finanse edilmemesini, terör örgütü mensuplarının barındırılmamasını, suçluların iade edilmesini veya yargılanmasını kapsar. Bu yapılmıyorsa söyledikleri ve yaptıkları uymuyor. Bazı mihraklar terörden çıkar sağlıyor ki terörü meşrulaştırıyor demektir."



-"PKK'NIN AB ÜLKELERİNDE MİLYARLARCA DOLARLIK GELİRİ VAR"



Terör örgütü PKK'nın Avrupa'da Türkiye aleyhine faaliyette bulunmasını da kınayan Benli, "Cemil Bayık'ın konuşmalarının mitinglere aktarıldığı, dağda eğitim gören teröristlerin devlet adamı gibi ağırlandığı pek çok örnek, özellikle Avrupa Parlamentosunun koridorlarında Öcalan'ın fotoğraflarının yer aldığı sergiler, Avrupa'nın terör ve teröristi destekleme konusundaki açık tavrını çok net gösteriyor." dedi.



Benli, terör örgütü PKK'nın Avrupa'da sadece Türkiye aleyhine çalışmakla yetinmeyip, finansman kaynağı sağlayarak elde ettikleri silahları Türkiye'ye karşı kullandığını vurguladı.



"PKK'nın çeşitli AB ülkelerinde yüzlerce derneği, milyarlarca dolarlık geliri var." diyen Benli, şu açıklamalarda bulundu:



"Bu durum PKK'nın finansman sağladığı ülkeleri açıkça PKK ile suç ortağı haline getirir. Bu durum, ülkemize atılan her bombada PKK'yı barındıran ülkelerin tekrar ve tekrar düşünmesi gerektiğini gösterir. Batı dünyası artık teröre karşı mı olacağına ya da açıkça yanında yer almaya mı devam edeceğine karar vermelidir. 'Teröre karşıyım' diyorsa, PKK ya da PYD, YPG gibi türevlerini, ellerinde kaleşnikof dağdaki terörist fotoğraflarını, insanlara moda ikonu gibi sunma gayretinden vazgeçmelidir.



Sonuçta açıktır ki PKK ve türevleri bir terör örgütü. Savaşmak ve katliam da varlık amaçları. İstedikleri kadar farklı maskelerle dolaşsınlar, istedikleri kadar göz alıcı ambalajlarla kendilerini kamufle etsinler bu çok açık bir gerçek. Tarih terör örgütlerinin eninde sonunda çıkar çatışmasına girdikleri anda yerleştiği ülkeleri de hedef aldığı, bumerang gibi terörü kollayan ve finanse eden ülkelere acıyı yaşattığı örneklerle dolu."



-"SÜKUT İKRARDAN MI GELİYOR YOKSA?"



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bu tür terör saldırılarına karşı ülkelerin ve kurumların hemen ani refleks vermesi gerektiğini ifade etti.



Türkiye'nin ve ülkedeki bütün demokratik kurumların Avrupa'da veya dünyanın herhangi bir yerinde terör saldırısı olduğunda hemen ani refleks gösterdiğine dikkati çeken Akçay, şunları kaydetti:



"15 Temmuz darbe teşebbüsünde de ikircikli ve geç tutumlarını günler, haftalar geçtikten sonra böyle rüşvet-i kelam türünden birkaç laf etmeyle geçiştirmişlerdi. Şimdi benzeri bir sürece doğru gidiyor. Avrupa Birliği kurumları ve ülkeleri, Türkiye'ye karşı bu olumsuz tutumlarından vazgeçsinler. Kendi kendileriyle çelişiyorlar ve Türkiye'de hem devlet hem de halk bakımından Avrupa Birliği ülkelerine karşı ciddi şüpheler doğmaya başlıyor. Yani 'Sükut ikrardan mı geliyor yoksa?' diyebiliriz gecikmesi durumunda."



-"NEREDEN GELİRSE GELSİN TERÖRÜN KARŞISINDAYIZ"



TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanvekili ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, İstanbul'daki terör saldırısını kınadıklarını belirterek, nereden gelirse gelsin terörün karşısında olduklarını vurguladı.



Bazı AB yetkililerinin, İstanbul'daki terör saldırısı ile ilgili açıklamalarında "terör" ifadesine yer vermemesini de eleştiren Yalım, bundan sonra AB heyetleriyle ve parti liderleriyle gerçekleştirecekleri görüşmelerde bu konunun altını çizeceğini ve böylesi olaylarda yapılan açıklamalarda "terör" kelimesine yer verilmesini isteyeceğini dile getirdi.

Yalım, "Özellikle terör ve cemaatler konusunda, bazı ülkelerin bunları koruduğunu görebiliyoruz. Burada da hata yaptıklarının altını çizmek isteriz." diye konuştu.



-"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜN ŞİDDETLE LANETLENMESİ GEREKİYOR"



AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da "Terörün her türlüsünün şiddetle lanetlenmesi gerekiyor. Bu bir dünya standardı olmalı ama bizim Avrupa'daki dostlarımız bu konuda bazen gecikmeli davranıyor." dedi.



15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Avrupa devletlerinden başsağlığı mesajı dahi gelmediğini ifade eden Kan, "Büyük bir hayal kırıklığı yaşadık Türkiye halkı olarak. Meclisimiz bombalanmış ve Meclisteki hiçbir uluslararası komisyon başkanımıza bir başsağlığı dileği gelmemişti. Bu bizim gönlümüzü çok kırdı." ifadesini kullandı.



AK Parti'li Kan, terör örgütü PKK'nın Avrupa'da Türkiye aleyhine faaliyette bulunmasını da eleştirerek, "Avrupalı dostlarımızdan beklediğimiz; terör örgütünü, hiçbir terör örgütünü ülkelerinde barındırmamaları. PKK'nın sözcüsü olan insanların Avrupa Parlamentosunda eylem yapmasına, konuşmasına engel olmalarını bekliyoruz. Nasıl DEAŞ gidip Avrupa Parlamentosunda bildiri yayınlayamıyorsa, orada bir panelde yer alamıyorsa PKK'nın üyesi de Avrupa'da elini kolunu sallayarak dolaşamamalı. Türkiye olarak sabrımız tükenmiş durumda." diye konuştu.



Terörle mücadelede AK Parti iktidarıyla bir yerlere varıldığını ve köşeye sıkışan terör örgütlerinin saldırılarını artırdığını ifade eden Kan, "Bizim için PKK, DEAŞ, FETÖ fark etmez, hepsiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Avrupalı dostlarımızın bu mücadelede samimiyetle yanımızda olmalarını ve terör örgütlerine kapılarını kapatmalarını bekliyoruz." dedi.



-"HİÇ KİMSE BİGANE KALAMAZ"



TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, "Masum insanları vahşi bir şekilde katleden bu menfur ve insanlık dışı terör saldırısına karşı hiç kimse bigane kalamaz. İstanbul'da dün vuku bulan ve bizleri derinden yaralayan bu saldırı karşısında herkesin Türk milleti ve devletiyle dayanışma içerisinde olması gerekmektedir." diye konuştu.



İhsanoğlu, "Böylesi elim bir olayın hafta sonu yahut İstanbul'da gerçekleşmiş olması, bu olaya karşı farklı tavırları ve ilgisizliği haklı gösteremez. Türk milleti ve devleti bu belanın üstesinden muhakkak gelecektir. Bu zorlu günlerde bizim yanımızda dayanışma göstermeyenler ise bu hain saldırının vebaline ortak olacaklardır." ifadesine yer verdi.



-"MÜCADELEMİZE DESTEK BEKLEMEK EN DOĞAL HAKKIMIZ"



TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, İstanbul'daki terör saldırısını lanetlediğini belirterek, saldırıda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, tüm ulusa başsağlığı dileğinde bulundu.



"İnsan hakları gününde yaşanan bu saldırı en temel insan haklarından olan yaşam hakkına yönelmiştir. Terör bugün için tüm dünyanın karşı karşıya olduğu insanlık suçudur." ifadesini kullanan Akın, ülkenin birlik ve beraberliğini hedef alan bu saldırıyı planlayanların, destek verenlerin ve bundan yarar sağlamayı düşünenlerin asla amaçlarına ulaşamayacağını vurguladı.



Ahmet Akın, şunları kaydetti:



"Türk halkı elbette bununla baş edecek güce ve kudrete sahiptir. Biz hep söyledik söylemeye de devam edeceğiz. Teröre karşı alınacak her türlü önlemde, yapılan ve yapılacak olan mücadelede her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu topraklarda terörün amacına ulaşmasını engellemeye dönük her karara destek vereceğiz. Ülkemiz terörden çok çekti. Çocuklarımızı teröre kurban veriyoruz. Dünyadaki tüm dostlarımızdan bizi anlamalarını beklemek, terörle mücadelemize destek beklemek bizim en doğal hakkımız. Avrupa'da meydana gelen terör saldırılarında Türkiye olarak gerekli duyarlılığı zaman geçirmeden ortaya koyuyoruz. Aynı duyarlılığı onlardan da bekliyoruz. Çünkü terör bugün için tek başına ülkelerin sorunu değildir. Birlikte mücadele edildiğinde sonuç alınabilecek bir konudur. Avrupa'da kimi kurum ve ülkeden gelen kınama mesajları tek başına bazen yeterli olmuyor. Daha etkin destek olmaları, bizim terörle mücadelemize daha ciddi destekler vermelerini bekliyoruz."

Kaynak: AA