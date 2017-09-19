Vatikan’ın "Orlandi" meselesi

Gazeteci Fittipaldi, 1983’te ortadan kaybolan Vatikan vatandaşı Orlandi’nin uzak tutulması için kilisenin 483 milyon liret harcadığını ileri sürdü.

İtalya'da 34 yıl önce esrarengiz biçimde ortadan kaybolan Vatikan vatandaşı Emanuela Orlandi’nin Vatikan’dan uzak tutulması için kilisenin 1983-1997 yılları arasında 500 milyon lirete yakın harcama yaptığı iddia edildi.



İtalyan gazeteci Emiliano Fittipaldi’nin detaylarını La Repubblica gazetesiyle paylaştığı yeni kitabı “Gli Impostori (Sahtekarlar) 1983 yılında ortadan kaybolan Vatikan vatandaşı Orlandi’yle ilgili iddiasıyla İtalya’da gündem yarattı.



Söz konusu kitapta, Vatikan’ın, bünyesindeki önemli mali kuruluşlardan "Kutsal Makam Miras İdaresi'ne (APSA) ait olduğu ileri sürülen belgeler aracılığıyla "Orlandi’nin uzak tutulmasına yönelik durumun idaresi" için 1983 ve 1997 yılları arasında 483 milyon İtalyan liretinin harcamış olabileceği iddia ediliyor.



Fittipaldi, kitabında ortaya koyduğu belgenin doğru olması durumunda "Kayıp kız Orlandi" vakasında hikayeyi aydınlatıcı yeni bir sayfa açacağını, yanlış olması durumunda ise eline geçen bu belge ve iddialar üzerinden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’a karşı derin bir güç mücadelesi anlamına geleceğini ifade etti.



Orlandi’nin ağabeyi Pietro Orlandi ise son iddialara yönelik sosyal medyadan sır perdesi üzerindeki duvarın çöktüğü yorumunda bulundu.



Fittipaldi’nin iddialarına Vatikan’dan yalanlama geldi. Vatikan Basın Sözcüsü Greg Burke, iddiaları “yanlış ve gülünç” olarak niteledi.



Kitaptaki belgelerde adı geçen dönemin ilgili Başpiskoposu, Kardinal Givanni Battista Re de "Böyle bir belgeyi hiç görmedim." dedi.



Gazeteci Fittipaldi, İtalya'da Kasım 2015'te satışa çıkardığı "Para Hırsı (Avarizia)" ve yine aynı dönem satışa çıkan, bir başka gazeteci Gianluigi Nuzzi "Haç yolu (Via Crucis)” kitabı nedeniyle Vatikan’ın tepkisini çekmişti.



Fittipaldi ve Nuzzi, o dönem Vatikan’ın tepkisini çekmekle kalmamış, Vatikan Mali Komisyonuna ait gizli belgelerin sızdırılması ve yayınlanmasına yönelik Vatikan mahkemelerindeki davada yargılanıp, beraat etmişti.



Emanuela Orlandi meselesinde Papa 2. Jean Paul suikastı zanlısı Mehmet Ali Ağca, bir dönem Orlandi’nin kendisinin İtalya’da hapiste olduğu sırada serbest bırakılması için kaçırıldığını ileri sürmüştü. ​



Vatikan vatandaşı Orlandi, 1983'te, Vatikan'da bulunduğu sırada kaçırılmıştı. Orlandi'nin ailesi ise olayın aydınlatılmasının Vatikan'ın sorumluluğunda olduğunu iddia ediyor.