Vatani görevlerini yaparken aşçılığı da öğreniyorlar

Muş'un Korkut ilçesinde açılan aşçılık kursuna katılan askerler, İlçe Jandarma Komutanlığının yemekhanesinde aşçılık eğitimi alarak mesleğin inceliklerini öğreniyor.

Muş'un Korkut ilçesinde açılan aşçılık kursuna katılan askerler, aşçılık mesleğinin püf noktalarını öğreniyor.



İlçe Jandarma Komutanlığı ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde meslek sahibi olmak isteyen askerlere yönelik aşçılık kursu açıldı.



Kursa katılan 12 asker, hafta içi günde 6 saat İlçe Jandarma Komutanlığının yemekhane bölümünde aşçılık eğitimi alıyor.



Yaklaşık 2 ay sürecek kursu başarıyla tamamlayan askerler, alacakları sertifika ile sivil yaşamlarında da bu mesleği sürdürebilecek.



Usta Öğretici Elif Akyel, yaptığı açıklamada, meslek sahibi olmayan askerlere yönelik aşçılık kursu düzenlediklerini söyledi.



Askerlerin kurs sonunda alacakları belgenin sivil yaşamda iş bulmalarına yardımcı olacağını vurgulayan Akyel, "Askerlerimiz vatani görevlerini yaptıktan sonra Türkiye'nin dört bir yanında, turizm yerlerinde, otellerde, lokantalarda, rahatlıkla aşçılık, aşçı yardımcılığı işi yapabilirler." dedi.



TERHİS OLDUKTAN SONRA AŞÇILIK YAPACAKLAR



Kursa katılan askerlerden Ramazan Ören, vatani görevini yaparken bir taraftan da meslek sahibi olacağını ifade etti.



Askerlerden Murat Kavut ise kursta birçok yemeğin nasıl yapıldığını öğrendiklerini anlatarak, "Sivil hayatımda inşaatlarda çalışarak geçimimi sağlıyordum. Şimdi komutanlarımızın gözetiminde aşçılık kursuna katılıyorum. Kurs sonunda alacağım sertifika ile Türkiye'nin her yerinde iş bulabileceğim." diye konuştu.



Askerlerden Ömer Çelik de kursta yemek yapmanın püf noktalarını öğrendiklerini anlattı.



Yemek yapmak konusunda iddialı olduğunu dile getiren Çelik, şöyle konuştu:



"Askere gelmeden önce çiftçilik yapıyordum. Burada aşçılık kursu açılacağını duydum. Meslek sahibi olmak için komutanlarımızın aracılığıyla kursa kaydoldum. Aşçılık konusunda kendimi geliştirdiğim için otellerde çalışabileceğimden eminim. Komutanlarımız sayesinde meslek sahibi oldum. Vatani görevim bittikten sonra burada öğrendiklerim ve kursumuzun bana verdiği belgeyle gidip işe başlayacağım. Komutanlarımıza ve Halk Eğitim Merkezi yetkililerine teşekkür ediyorum. "