Vatandaşlarla birlikte yakalayıp polise teslim etti

Adana'da veteriner kliniğinden cep telefonu ve içinde 60 lira bulunan çantayı alıp kaçan şüpheli, iş yeri çalışanlarınca vatandaşların da yardımıyla yakalandı.

Adana'da iş yerinden cep telefonu ve içinde 60 lira bulunan çantayı alıp kaçan şüpheli, çalışanlar ve vatandaşların yardımıyla yakalandı.



Kerkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki veteriner kliniğine giren bir kişi, iş yeri çalışanlarının dalgınlığından faydalanıp masanın üzerindeki cep telefonunu ve içinde 60 lira bulunan çantayı alıp kaçtı.



İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızlık olayını son anda fark eden çalışanlar, şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu.



Klinik çalışanları, vatandaşların da yardımıyla şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.



Şüpheli, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerine teslim edildi.



Polis ekipleri, şüphelinin üzerinde iş yerinden çalınan cep telefonu ve çantayı bulup sahibine teslim etti.



Gözaltına alınan şüpheli Faruk S, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.