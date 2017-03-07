Vatandaşlarla bir araya gelmemizi hiç kimse engelleyemez

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu akşam Hamburg'da vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Bizim vatandaşlarla bir araya gelmemizi hiç kimse engelleyemez, engellemeye de kalkmamalı. Demokrasinin, toplanma özgürlüğünün gereği budur." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyoğlu Buluşmaları etkinliğinde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Türkiye Cumhuriyetinin Dışişleri Bakanının toplantılarını engellemek için sistematik bir çalışma bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Diğer bakanların da öyle. Türkiye'deki bir referandumda, komşu ülkelerin, dost ülkelerin, dost bildiğimiz ülkelerin, bu kadar açık taraf tutması ve kabul edilemez uygulamalar yapması, bana göre utanılacak bir şeydir." dedi.



"GEREKLİ KARŞILIĞINI VERİRİZ"



Hiçbir ülke ile ilişkilerin kötü olmasını istemediklerini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Biz Almanya dahil hiçbir ülkeyle ilişkilerimizin kötü olmasını istemeyiz ama bize karşı düşmanca tavırlar içinde olduğu zaman biz de elbette bunun gerekli karşılığını veririz, altında da kalmayız. Bunu da açıkça söylememiz lazım."



"VATANDAŞLARIMIZLA BİR ARAYA GELECEĞİZ"



Bu akşam Hamburg'da Türk vatandaşları ile bir araya geleceklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Bizim vatandaşlarla bir araya gelmemizi hiç kimse engelleyemez, engellemeye de kalkmamalı. Demokrasinin, toplanma özgürlüğünün gereği budur. Avrupa standartları ve değerleri de tam olarak bunu söylüyor."



"ALMANYA'NIN BİR YERE VARMASI MÜMKÜN DEĞİL"



Almanya'da yapılanların kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün Almanya'da, benim bile yapacağım toplantıda toplantı yerinin sahibine önce polisin, sonra istihbaratın, sonra ne kadar yetkili kişi varsa 'iptal et' diye baskı yapması, kişinin kabul etmemesinden sonra da o iş yerinin ruhsatının iptal edilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Bu, insan haklarıyla da bağdaşmaz. O kişiyi bu şekilde cezalandırarak Almanya'nın da bir yere varması mümkün değil."



"DOSTLARIN ARASINDAKİ İLİŞKİYE YAKIŞAN BİR TAVIR DEĞİL"



Çavuşoğlu, Hollanda'nın tutumuna ilişkin şunları kaydetti:



"Bugün Hollanda, önce 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı ve yetkilileri gelemez' diyor, sonra bize alttan haber gönderiyor ve diyor ki 'Biz zor durumdayız, eğer Bakan gelirse bu Wilders'ın (Hollanda'daki aşırı sağcı Özgürlükler Partisi lideri) kazanmasına sebep olur ve Wilders bizimle şimdi başa başız, bu bizim için gerçekten zor bir durum, sonra gelinsin.' Keşke bunu telefon açıp önceden, medeni bir şekilde, rica yöntemiyle bu zor durumu anlatsalardı, biz anlayış gösterirdik ama önce sosyal medyayla aynı Wilders gibi popülizm yapacaksın, ondan sonra da alttan haber göndereceksin... Bu, ortaklar ve dostların arasındaki ilişkiye yakışan bir tavır değildir. Bunu da bizim kabul etmemiz tabii ki mümkün değildir."



"KILIÇDAROĞLU NE DEMEK İSTEDİĞİMİZİ ÇOK GÜZEL ANLATMIŞ"



Çavuşoğlu, partisinin Kadıköy İlçe Teşkilatı tarafından İskele Meydanı'nda kurulan standın açılışında yaptığı konuşmada ise muhalefetin anayasa değişikliği paketini "yalan, yanlış, iftira dolu sözlerle aktardığını" söyledi.



Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Allah büyük işte... Dün Kılıçdaroğlu bizim ne demek istediğimizi çok güzel bir şekilde anlatmış. Bilmeden de olsa artık ilahi bir şey mi Allah mı söyletti ya da cahilliğinden mi oldu ama tam da bizim anlatmak istediğimizi anlatıyor. Diyor, 'Yarın cumhurbaşkanıyla başbakan ayrı partilerde olursa, anlaşamazsa, kriz olursa ne olur?' Biz de tam bunu söylüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun bugünden sonra bunu öğrendiyse 'evet' için kampanya yapması lazım."



Partililerden hiç kimseyi kırmadan gerçekleri anlatmalarını isteyen Çavuşoğlu, "Bahçeli'ye kızmış ülkücü, 'Ben hayır vereceğim' diyor. Bu tür kardeşlerimize de bu meselenin nefis meselesi olmadığını devletin ve milletin bekası meselesi olduğunu ve bilerek ya da bilmeyerek PKK gibi FETÖ gibi hainlerle aynı safta yer almamaları gerektiğini güzel bir şekilde anlatalım. Kırmadan dökmeden kavga etmeden anlatalım. Çünkü bizim doğruları söylememiz lazım." diye konuştu.